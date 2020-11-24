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Главная Новости Мир Россия В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала
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В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала

Количество монет в этом выпуске составляет 7 тыс.

сегодня, 19:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала. Об этом на своем сайте сообщает Центробанк Российской Федерации. 

В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала

В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала

Монеты с изображением Чебурашки и Крокодила Гены из драгметалла номиналом в 3 российских рубля, а также из недрагоценного сплава в 25 рублей поступили в массовый оборот уже сегодня, 24 ноября. Как видно на эскизе монеты на сайте ведомства, на ее лицевой стороне изображены герои мультфильма, сидящие на лавке в обнимку. Кстати изображения выполнены в цветах.  На тыльной стороне изображен герб Российской федерации, а также указан номинал монеты.

По словам службы Центробанка по связям с общественностью, данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.

В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала - фото 2

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что международные эксперты предполагают, что Россия умалчивает об истинных масштабах катастрофы с коронавирусом. Расследование международных СМИ, основанное на анализе данных о смертности, показало, что реальное число погибших от COVID-19 в России может достигать 130 тыс человек вместо обнародованных властями РФ 34 тысяч



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Источник: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=23112020_131738coins.htm
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