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Дмитрий Симоненко
В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала. Об этом на своем сайте сообщает Центробанк Российской Федерации.
В России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала
Монеты с изображением Чебурашки и Крокодила Гены из драгметалла номиналом в 3 российских рубля, а также из недрагоценного сплава в 25 рублей поступили в массовый оборот уже сегодня, 24 ноября. Как видно на эскизе монеты на сайте ведомства, на ее лицевой стороне изображены герои мультфильма, сидящие на лавке в обнимку. Кстати изображения выполнены в цветах. На тыльной стороне изображен герб Российской федерации, а также указан номинал монеты.
По словам службы Центробанка по связям с общественностью, данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что международные эксперты предполагают, что Россия умалчивает об истинных масштабах катастрофы с коронавирусом. Расследование международных СМИ, основанное на анализе данных о смертности, показало, что реальное число погибших от COVID-19 в России может достигать 130 тыс человек вместо обнародованных властями РФ 34 тысяч
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