В России в огне НПЗ и военная часть: детали массированного удара

Утро 7 августа для россиян началось под взрывы, которые привели к пожарам в Краснодарском крае РФ. Местные жители утверждали, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В пабликах местные жители делились информацией, что примерно в 6 утра мощный взрыв прогремел в поселке Афипский. После этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.

Предварительно, населенный пункт атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на Афипском НПЗ возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Кроме того, этим утром дроны летели на Славянск-на-Кубани. Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки загорелась войсковая часть 61661.

Пока что российские власти воздерживаются от комментариев по произошедшему.

Отметим, в ночь на 7 августа Волгоградская область РФ также подверглась атаке неизвестных дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram.

В своем отчете чиновник утверждает, силы ПВО РФ якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА – повреждений объектов нет", — говорит Бочаров.

