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В России в результате пожара погибло пятеро детей (ФОТО)

Всего в результате происшествия погибло шестеро человек

сегодня, 15:11
Автор:

Денис Подставной

В российском городе Починок, что в Смоленской области, произошел пожар в частном доме, который унес жизнь пятерых детей. 

В России в результате пожара погибло пятеро детей (ФОТО)

В России в результате пожара погибли дети. Фото МЧС РФ

Как стало известно, сегодня, 7 июля, в одном из частных домов города произошло возгорание. На момент пожара в нём находилось шестеро человек: бабушка, её двое внучек и еще трое малолетних детей, которые пришли в гости. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться. Возраст детей — от 4 месяцев до 12 лет. Все, кто находился в доме, погибли.  Родители двух сестер в момент пожара находились в отдельном здании в  бане. 

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось полностью ликвидировать возгорание. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности, например, брошенная взрослыми зажженная сигарета. Также рассматривается версия неисправности электрооборудования. 

В России в результате пожара погибло пятеро детей (ФОТО) - фото 2

Напомним, ране издание "Комментарии" сообщало о том, что на Чешском заводе биотоплива в городе Ловосице прогремел взрыв. Как стало известно, происшествие случилось в одном из производственных помещений предприятия. В результате взрыва пострадало пятеро рабочих. Одного из пострадавших из-за тяжелого состояния пришлось доставлять в больницу по воздуху. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что на Дальнем Востоке российский самолет АН-26 перестал выходить на связь. Известно, что на борту воздушного судна находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа. Связь с бортом была потеряна за десять километров до его посадки в местном аэропорту. Подробности в нашей статье



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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4374710-v-rf-pry-pozhare-v-chastnom-dome-pohybly-piat-detei
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