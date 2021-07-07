В России в результате пожара погибло пятеро детей (ФОТО)

В российском городе Починок, что в Смоленской области, произошел пожар в частном доме, который унес жизнь пятерых детей.

В России в результате пожара погибли дети. Фото МЧС РФ

Как стало известно, сегодня, 7 июля, в одном из частных домов города произошло возгорание. На момент пожара в нём находилось шестеро человек: бабушка, её двое внучек и еще трое малолетних детей, которые пришли в гости. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться. Возраст детей — от 4 месяцев до 12 лет. Все, кто находился в доме, погибли. Родители двух сестер в момент пожара находились в отдельном здании в бане.

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось полностью ликвидировать возгорание. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности, например, брошенная взрослыми зажженная сигарета. Также рассматривается версия неисправности электрооборудования.





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