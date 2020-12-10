В России "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от коронавируса

В России решили вакцинировать своих граждан вакциной, которая не прошла все клинические исследования. Как сообщает РИА Новости, вакцинировали около 150 тысяч человек. О том, что так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

ФОТО: Из открытых источников

Российский вице-премьер заявила, что вакцинация COVID-19 стартует во всех регионах страны до конца этой недели. Отметим, в стране начали вакцинацию от коронавируса собственным препаратом пять дней назад. Некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.

Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня, 10 декабря, не стало известного грузинского оператора, актера, режиссера и сценариста Александра Рехвиашвили. Ему было 82 года. Причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19. Александр родился 17 января 1938 года в Москве. В 1962 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А. Гальперина), в 1971 году — его режиссёрский факультет (мастерская С. Герасимова). В 1971 году устроился на работу в киностудию "Грузия-фильм".

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