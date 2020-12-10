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В России "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от коронавируса

Так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

сегодня, 19:44
Автор:

Ольга Чародий

В России решили вакцинировать своих граждан вакциной, которая не прошла все клинические исследования. Как сообщает РИА Новости, вакцинировали около 150 тысяч человек. О том, что так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В России "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от коронавируса

ФОТО: Из открытых источников

Российский вице-премьер заявила,  что вакцинация COVID-19 стартует во всех  регионах страны до конца этой недели. Отметим, в стране начали вакцинацию от коронавируса собственным препаратом пять  дней назад.  Некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.

 Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня, 10 декабря, не стало известного грузинского оператора, актера, режиссера и сценариста Александра Рехвиашвили. Ему было 82 года. Причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19. Александр родился 17 января 1938 года в Москве. В 1962 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А. Гальперина), в 1971 году — его режиссёрский факультет (мастерская С. Герасимова). В 1971 году устроился на работу в киностудию "Грузия-фильм".


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Источник: https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588590536.html
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