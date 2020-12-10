В России "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от коронавируса

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Ольга Чародий
В России
решили вакцинировать своих граждан вакциной, которая не прошла все клинические
исследования. Как сообщает РИА Новости, вакцинировали около 150 тысяч человек. О
том, что так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили
уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр
Гинцбург.
ФОТО: Из открытых источников
Российский вице-премьер заявила, что вакцинация COVID-19 стартует во всех регионах страны до конца этой недели. Отметим, в стране начали вакцинацию от коронавируса собственным препаратом пять дней назад. Некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.
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