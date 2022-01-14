В России внезапно решили проверить боевую готовность армии

Кремль проводит внезапную проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Повышенное внимание будет уделено способности российского войска перебросить воинский контингент и вооружение в установленные сроки. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на ТАСС.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ не скрывают, что задача оперативной проверки проанализировать, насколько быстро российская армия способна перебросить своих солдат в условно обозначенный пункт А. Также в входе проверки запланированы боевые стрельбы.

Отметим, Восточный военный округ – одна из четырех военно-административных единиц российской армии, которая базируется на Дальнем Востоке РФ.

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