logo

BTC/USD

23481.17

ETH/USD

1699.39

LTC/USD

61.27

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России военный пришел на парад с Путиным с бретелькой от бюстгальтера на голове (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России военный пришел на парад с Путиным с бретелькой от бюстгальтера на голове (ФОТО)

На сайте Кремля в фоторепортаже события данное фото отсутствует

31 июля 2022, 22:09
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Один из российских военнослужащих окунфузился во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, потому что использовал бретельки от женского белья не по назначению, а как застежку для собственной фуражки.

В России военный пришел на парад с Путиным с бретелькой от бюстгальтера на голове (ФОТО)

Военный РФ опозорился на военно-морском параде (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Стратком ВСУ в собственном Телеграмм-канале.

Однако в обнародованной информации кремлевских сайтов об этом событии такой фотографии нет.

Сообщалось, что в военном параде было задействовано более 40 военных судов. Корабли, катера и подводные лодки. Сам глава Кремля лично приветствовал членов экипажей с Днем ВМФ.

Именно во время этого действа в видеокадре было видно моряка, у которого на военной фуражке были бретельки от женского бюстгальтера. Представители Страткома ВСУ выяснили, что так выделился россиянин, который имеет звание капитана первого ранга и служит на атомной подлодке "Вепрь".

"Смотрите не перепутайте, потому что это "вторая армия мира", — подытожил Стратком в социальных сетях.

В России военный пришел на парад с Путиным с бретелькой от бюстгальтера на голове (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин посоветовал молодежи в России пить иван-чай вместо Coca-Cola. Путин посоветовал гражданам России, в частности молодежи, вместо Coca-Cola пить иван-чай, ведь в любимом напитке многих россиян много химии. Такую фразу Путин сказал, во время форума, где рассказывали о важности и пользе иван-чая. Слушая информацию, глава Кремля Путин поручил министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву начать производство в стране напитки из травы иван-чай и запустить их в массовое производство. Также Путин заявил, что даже лично готов ее собирать.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/4755
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!