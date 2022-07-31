В России военный пришел на парад с Путиным с бретелькой от бюстгальтера на голове (ФОТО)

Один из российских военнослужащих окунфузился во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, потому что использовал бретельки от женского белья не по назначению, а как застежку для собственной фуражки.

Военный РФ опозорился на военно-морском параде (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Стратком ВСУ в собственном Телеграмм-канале.

Однако в обнародованной информации кремлевских сайтов об этом событии такой фотографии нет.

Сообщалось, что в военном параде было задействовано более 40 военных судов. Корабли, катера и подводные лодки. Сам глава Кремля лично приветствовал членов экипажей с Днем ВМФ.

Именно во время этого действа в видеокадре было видно моряка, у которого на военной фуражке были бретельки от женского бюстгальтера. Представители Страткома ВСУ выяснили, что так выделился россиянин, который имеет звание капитана первого ранга и служит на атомной подлодке "Вепрь".

"Смотрите не перепутайте, потому что это "вторая армия мира", — подытожил Стратком в социальных сетях.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин посоветовал молодежи в России пить иван-чай вместо Coca-Cola. Путин посоветовал гражданам России, в частности молодежи, вместо Coca-Cola пить иван-чай, ведь в любимом напитке многих россиян много химии. Такую фразу Путин сказал, во время форума, где рассказывали о важности и пользе иван-чая. Слушая информацию, глава Кремля Путин поручил министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву начать производство в стране напитки из травы иван-чай и запустить их в массовое производство. Также Путин заявил, что даже лично готов ее собирать.

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