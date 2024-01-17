В России возник острый дефицит лекарства от рака: подробности

В России перестали продавать противоопухолевый препарат "Икземпра", предназначенный для лечения рака молочной железы. Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

В РФ - дефицит препаратов от рака. Фото из открытых источников

Сообщается, что в течение 2022-23 гг. в Россию импортировали лишь 2,7 тысячи упаковок медикамента "Икземпра" тогда, как в последний довоенный год в страну завезли 24 тысячи упаковок такого препарата.

Как сообщает издание, в российских аптеках уже невозможно найти препарат "Икземпра", что вытекает из справочных данных AptekaMos и сервисов Megapteka, Uteka, Apteka.

Отмечается, что "Икземпру" продает американская "дочка" российской фармацевтической компании "Р-Фарма" – R-Pharm US. Препарат производят в Германии на мощностях Baxter, а в РФ дефицит лекарства возник из-за его удорожания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

