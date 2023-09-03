В России "врачи" жену актера обманули, заявив о его смерти

Исполнительница Дарья, являющаяся женой звездного киноактера из РФ Алексея Янина, сейчас опровергает сообщение о его смерти и заявляет, что произошла "ужасная ошибка". Ей сказали неправду незнакомые, представившиеся как врачи медицинского учреждения, где лечат ее мужа.

Алексей Янин (фото из открытых источников)

"Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла ужасная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили от представителей НИИ скорой помощи им. М.В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", — сообщила супруга знаменитости в социальных сетях.

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Затем Дарья подробно рассказала о случившемся, комментируя ситуацию российским СМИ. Оказалось, что о "смерти" Янина ей сказали утром, 2 сентября. В медицинское заведение она смогла дозвониться почти в конце дня, но тело ей не отдавали.

"Алексей жив. Я не понимаю, как так получилось. Весь день нам не давали информацию, не выдавали тело. Произошла ужасная ошибка. Потому что вечером мне удалось связаться с главным врачом, который сказал, что Леша жив. Да, он у крайне тяжелом состоянии, в коме, но живой. По прогнозам, я не могу вам сейчас ничего сказать... Мы все верим и надеемся на лучшее", — добавляет жена актера.

Дарья уверена в том, что незнакомцы, сообщавшие известие о "смерти" Алексея, не имеют отношения к ритуальным службам. Они назывались медиками и не требовали у семьи средств. Чтобы знать, кто ей сказал ложь, Дарья обратилась в полицию.

2 сентября российские СМИ сообщали, что ушел из жизни артист Алексей Янин, у которого восемь лет назад был инсульт. Смерть наступила после очередного приступа эпилепсии. Жена актера ничего не комментировала, но была другая информация, что певица Дарья от Янина "убежала".

Россиянка словно несколько лет не живет с актером, потому что он после инсульта прикован к постели и не имеет возможности самостоятельно передвигаться. Уход за актером осуществляет его мать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене