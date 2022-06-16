В россии вспыхнул очередной пожар: что известно (Видео)

В россии произошел масштабный пожар на одном из газовых трубопроводов. Об этом написал в Фейсбуке политический эксперт Валерий Клочок.

Фото иллюстративное / Pixabay

Речь идет о трубопроводе, который находится на территории одного из крупнейших в рф и мире Уренгойского газового месторождения, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе.





Пожар пылает на участке "Газпром добыча Уренгой". Огонь разгорелся между газовыми промыслами 7-8, там разорвалась труба, по которой качали природный газ, ее диаметр 1,4 метра. В российских СМИ отмечено, что пожар на месторождении локализован. В компании "Газпром добыча Уренгой" сообщают, что угрозы распространения огня нет, а предприятие по добыче газа продолжает работать в штатном режиме.





Как писал портал "Комментарии", Украина планирует покупать газ для нынешней зимы у стран Ближнего Востока, Африки и США. О договоренностях рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Генеральный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время встречи с представителями администрации Байдена отметил, что для того, чтобы пережить зиму и отапливать дома, поставлять промышленность газом Украине нужно 6 миллиардов м3 газа, которые стоят 8 млрд долларов.





ЕС подписали историческое соглашение о поставках сжиженного газа. По словам Фон дер Ляен, это историческое соглашение является частью программы по диверсификации источников энергии из россии и поиска путей импорта углеводородов из других стран. Об объемах поставки газа согласно договору не разглашается. В прошлом 2021 году страны Европы импортировали 40% газа от общего количества, необходимого для отопительного сезона, из россии. Также мы писали , чтоПо словам Фон дер Ляен, это историческое соглашение является частью программы по диверсификации источников энергии из россии и поиска путей импорта углеводородов из других стран. Об объемах поставки газа согласно договору не разглашается. В прошлом 2021 году страны Европы импортировали 40% газа от общего количества, необходимого для отопительного сезона, из россии.





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