В России выдвинули новые территориальные претензии Украине: назвали 4 крупных города

Депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов публично назвал сразу четыре украинских города "русскими". В его списке оказались Киев, Одесса, Полтава и Николаев. Заявления Певцова прозвучали на фоне переговоров о мирном плане для окончании войны в Украине.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Фото из открытых источников

Дмитрий Певцов в комментарии российским СМИ заявил, что Россия готова продолжать свою агрессию ради оккупации украинских территорий.

"Нам просто нужно дойти туда, куда мы должны дойти. До наших городов – Киев, Полтава, Одесса, Николаев", – заявил Певцов.

Российский депутат также заявил, что Украина "не будет государством", а часть ее территорий станет "резервацией во власти Польши".

Заявления Певцова прозвучали в день, когда в Москве проходили переговоры между Владимиром Путиным, спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу нового мирного плана.

Кто такой Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов — актер, певец и известный поклонник путинского режима. С 2021 года он депутат Госдумы и активно поддерживает войну против Украины. Он внесен в украинский список в базу "Миротворец". Певцу запрещен въезд в Украину, а также он заочно приговорен к 10 годам заключения.

