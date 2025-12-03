logo

В России выдвинули новые территориальные претензии Украине: назвали 4 крупных города

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Киев, Одесса, Полтава и Николаев якобы "российские" города.

3 декабря 2025, 08:20
Автор:
Slava Kot

Депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов публично назвал сразу четыре украинских города "русскими". В его списке оказались Киев, Одесса, Полтава и Николаев. Заявления Певцова прозвучали на фоне переговоров о мирном плане для окончании войны в Украине.

В России выдвинули новые территориальные претензии Украине: назвали 4 крупных города

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Фото из открытых источников

Дмитрий Певцов в комментарии российским СМИ заявил, что Россия готова продолжать свою агрессию ради оккупации украинских территорий.

"Нам просто нужно дойти туда, куда мы должны дойти. До наших городов – Киев, Полтава, Одесса, Николаев", – заявил Певцов.

Российский депутат также заявил, что Украина "не будет государством", а часть ее территорий станет "резервацией во власти Польши".

Заявления Певцова прозвучали в день, когда в Москве проходили переговоры между Владимиром Путиным, спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу нового мирного плана.

Кто такой Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов — актер, певец и известный поклонник путинского режима. С 2021 года он депутат Госдумы и активно поддерживает войну против Украины. Он внесен в украинский список в базу "Миротворец". Певцу запрещен въезд в Украину, а также он заочно приговорен к 10 годам заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о новогоднем перемирии. По словам спикера Путина, Москва пока не обсуждает временное прекращение огня.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников считает, что переговорный процесс может дезориентировать общество, а война будет продолжаться до тех пор, пока у России будут ресурсы.



