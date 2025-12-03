У Росії висунули нові територіальні претензії Україні: назвали 4 великі міста

Депутат Держдуми та народний артист РФ Дмитро Пєвцов публічно назвав одразу чотири українські міста російськими. У його переліку опинилися Київ, Одеса, Полтава та Миколаїв. Заяви Пєвцова пролунали на тлі переговорів про мирний план щодо закінчення війни в Україні.

Депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєвцов в коментарі російським ЗМІ заявив, що Росія має готова продовжувати свою агресію заради окупації українських територій.

"Нам просто потрібно дійти туди, куди ми маємо дійти. До наших міст – Київ, Полтава, Одеса, Миколаїв", — заявив Пєвцов.

Російський депутат також заявив, що Україна "не буде державою", а частина її територій стане "резервацією під владою Польщі".

Заяви Пєвцова прозвучали в день, коли у Москві проходили переговори між Володимиром Путіним, спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером щодо нового мирного плану.

Хто такий Дмитро Пєвцов

Дмитро Пєвцов — актор, співак та відомий прихильник путінського режиму. З 2021 року він є депутатом Держдуми та активно підтримує війну проти України. Його внесено до українського списку до бази "Миротворець". Пєвцову заборонено в’їзд в Україну, а також він заочно засуджений до 10 років ув’язнення.

