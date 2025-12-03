logo_ukra

У Росії висунули нові територіальні претензії Україні: назвали 4 великі міста
НОВИНИ

У Росії висунули нові територіальні претензії Україні: назвали 4 великі міста

Депутат Держдуми Дмитро Пєвцов заявив, що Київ, Одеса, Полтава та Миколаїв нібито є "російськими" містами.

3 грудня 2025, 08:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Депутат Держдуми та народний артист РФ Дмитро Пєвцов публічно назвав одразу чотири українські міста російськими. У його переліку опинилися Київ, Одеса, Полтава та Миколаїв. Заяви Пєвцова пролунали на тлі переговорів про мирний план щодо закінчення війни в Україні.

У Росії висунули нові територіальні претензії Україні: назвали 4 великі міста

Депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєвцов в коментарі російським ЗМІ заявив, що Росія має готова продовжувати свою агресію заради окупації українських територій.

"Нам просто потрібно дійти туди, куди ми маємо дійти. До наших міст – Київ, Полтава, Одеса, Миколаїв", — заявив Пєвцов.

Російський депутат також заявив, що Україна "не буде державою", а частина її територій стане "резервацією під владою Польщі".

Заяви Пєвцова прозвучали в день, коли у Москві проходили переговори між Володимиром Путіним, спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером щодо нового мирного плану. 

Хто такий Дмитро Пєвцов

Дмитро Пєвцов — актор, співак та відомий прихильник путінського режиму. З 2021 року він є депутатом Держдуми та активно підтримує війну проти України. Його внесено до українського списку до бази "Миротворець". Пєвцову заборонено в’їзд в Україну, а також він заочно засуджений до 10 років ув’язнення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили заяву про новорічне перемир'я. За словами речника Путіна, Москва наразі не обговорює тимчасове припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що політичний оглядач Віталій Портников вважає, що переговорний процес може дезорієнтувати суспільство, а війна триватиме доти, доки Росія матиме ресурси.



