В России выступили за продление "зернового соглашения", но назвали условие: чего хочет Кремль

В России заявили, что поддерживают продление зернового соглашения по истечении срока действия предыдущего соглашения 18 марта, но только на 60 дней. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщают росСМИ.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — заявил политик.

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Известно, что в июле 2022 года Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех портов Украины, прекращенном после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Начиная с ноября прошлого года соглашение по зерну было продлено еще на 120 дней. Срок его действия истекает 18 марта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что зерновое соглашение под вопросом: на какие спекуляции идет РФ. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Россия саботирует проверки судов, направляющихся в украинские порты для отгрузки сельхозпродукции. Количество новых судов, входящих под погрузку, продолжает уменьшаться в портах Одессы. Тем временем Москва посылает сигналы, что может не продлить действие "Зернового соглашения", срок которого истекает в марте. Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса считает, что ничего неожиданного не происходит. Прошлой осенью, напоминает он, мы уже "с боем" проходили вопросы продолжения работы "зернового коридора". По мнению эксперта, все прекрасно понимают, что одна РФ здесь не сможет что-нибудь сделать, даже если бы ей очень хотелось.