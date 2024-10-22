logo

BTC/USD

67656.60

ETH/USD

2638.44

LTC/USD

69.95

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России взбесились от решения ЕС: обвинили в преступлениях мирового масштаба
commentss НОВОСТИ Все новости

В России взбесились от решения ЕС: обвинили в преступлениях мирового масштаба

В Москве пригрозили ухудшением экономики в ЕС из-за решения Европарламента оказать финансовую помощь Украине с российских подсанкционных активов.

22 октября 2024, 17:10 comments1445
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Европарламент утвердил механизм финансовой помощи для Украины на 35 млрд евро за счет доходов от замороженных активов России. В РФ бурно отреагировали на такое решение ЕС и обвинили Европарламент во воровских поступках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России взбесились от решения ЕС: обвинили в преступлениях мирового масштаба

Кирилл Логвинов. Фото из открытых источников

Постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов прокомментировал решение ЕС утвердить помощь Украине за счет российских финансов. Российский дипломат провозгласил тираду кремлевской пропаганды раскритиковав Европарламент и пригрозил экономическим ухудшением в регионе.

"Евросоюз осознанно идет на совершение экономического преступления мирового масштаба. Превратив нелегитимные санкции в отношении суверенных активов иностранного государства в инструмент своей внешней политики, Брюссель бросает вызов международной финансовой системе, наносит удар евро как резервной валюте, способствует серьезному ухудшению инвестиционного климата", — сказал Логвинов.

Логвинов продолжил свои угрозы и заявил, что "расплачиваться перед Россией за кражу придется будущим поколениям" Европейского Союза. Постоянный представитель РФ при ЕС также добавил, что Россия будет искать альтернативы на саммите БРИКС во избежание "западных прихотей", которые могут наказать Кремль за войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине определились, куда пойдут средства, полученные от замороженных активов РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что ЕС может создать новый фонд военной помощи для Украины. Таким образом, европейские политики планируют обойти вето от Венгрии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости