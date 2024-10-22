В России взбесились от решения ЕС: обвинили в преступлениях мирового масштаба

Европарламент утвердил механизм финансовой помощи для Украины на 35 млрд евро за счет доходов от замороженных активов России. В РФ бурно отреагировали на такое решение ЕС и обвинили Европарламент во воровских поступках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Кирилл Логвинов. Фото из открытых источников

Постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов прокомментировал решение ЕС утвердить помощь Украине за счет российских финансов. Российский дипломат провозгласил тираду кремлевской пропаганды раскритиковав Европарламент и пригрозил экономическим ухудшением в регионе.

"Евросоюз осознанно идет на совершение экономического преступления мирового масштаба. Превратив нелегитимные санкции в отношении суверенных активов иностранного государства в инструмент своей внешней политики, Брюссель бросает вызов международной финансовой системе, наносит удар евро как резервной валюте, способствует серьезному ухудшению инвестиционного климата", — сказал Логвинов.

Логвинов продолжил свои угрозы и заявил, что "расплачиваться перед Россией за кражу придется будущим поколениям" Европейского Союза. Постоянный представитель РФ при ЕС также добавил, что Россия будет искать альтернативы на саммите БРИКС во избежание "западных прихотей", которые могут наказать Кремль за войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине определились, куда пойдут средства, полученные от замороженных активов РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что ЕС может создать новый фонд военной помощи для Украины. Таким образом, европейские политики планируют обойти вето от Венгрии.