В России взрыв на военном заводе: есть погибшие

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Кравцев Сергей
На заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв, три человека погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".
Завод "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане. Фото: из открытых источников
Отмечается, что взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.
По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются.
Как заявили в следственном комитете, предполагают, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула.
Стоит отметить, Стерлитамакский завод "Авангард" принадлежит государственной корпорации "Ростех" и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.
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