В России взрыв на военном заводе: есть погибшие

На заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв, три человека погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

Завод "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане. Фото: из открытых источников

Отмечается, что взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.

По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются.

Как заявили в следственном комитете, предполагают, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула.

Стоит отметить, Стерлитамакский завод "Авангард" принадлежит государственной корпорации "Ростех" и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ударов по российскому аэродрому "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены обломками. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов", – говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – у оккупантов может все посыпаться: куда экстренно перебрасывают дополнительные подразделения.



