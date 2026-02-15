В России взрывной рост конфискаций имущества

Рубрики
В русской федерации стремительно растет количество приговоров, предусматривающих конфискацию имущества, в том числе жилья. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Конфискация имущества в России
По данным разведки, если в 2022 году было зафиксировано около 4,1 тысячи таких приговоров, то уже в 2024 их количество превысило 24 тысячи. Таким образом, за два года показатель вырос почти в шесть раз.
После начала полномасштабной войны против Украины российские власти существенно расширили перечень оснований для изъятия имущества. В частности, конфискацию применяют по делам о так называемых "фейках" в отношении армии, дискредитации вооруженных сил России и других преступлениях против государства.
Кроме того, законодательство позволяет изымать даже единое жилье. В некоторых случаях конфискация может затрагивать и родственников обвиняемых, если имущество оформлено на них или признано связанным с делом.
В СВР отмечают, что резкий рост конфискаций может быть связан с попытками кремля компенсировать дефицит бюджета, увеличивающийся на фоне значительных расходов на войну. Таким образом, финансовая нагрузка частично переводится на население через механизм принудительного изъятия активов.