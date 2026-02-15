В русской федерации стремительно растет количество приговоров, предусматривающих конфискацию имущества, в том числе жилья. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Конфискация имущества в России

По данным разведки, если в 2022 году было зафиксировано около 4,1 тысячи таких приговоров, то уже в 2024 их количество превысило 24 тысячи. Таким образом, за два года показатель вырос почти в шесть раз.

После начала полномасштабной войны против Украины российские власти существенно расширили перечень оснований для изъятия имущества. В частности, конфискацию применяют по делам о так называемых "фейках" в отношении армии, дискредитации вооруженных сил России и других преступлениях против государства.

Кроме того, законодательство позволяет изымать даже единое жилье. В некоторых случаях конфискация может затрагивать и родственников обвиняемых, если имущество оформлено на них или признано связанным с делом.

В СВР отмечают, что резкий рост конфискаций может быть связан с попытками кремля компенсировать дефицит бюджета, увеличивающийся на фоне значительных расходов на войну. Таким образом, финансовая нагрузка частично переводится на население через механизм принудительного изъятия активов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем эфире принялась насмехаться над поездкой генсека НАТО в Киев, в частности, по его встрече с украинским псом-сапером Патроном.

Она иронически заявила, что во время визита Марк Рютте якобы "открыл в себе дар понимать животных", потому что рассказал о встрече с Патроном и пошутил, что "посмотрел псу в глаза, а тот сказал: мы никогда не сдадимся".

