Россия В России взрывной рост конфискаций имущества
НОВОСТИ

В России взрывной рост конфискаций имущества

В России за два года количество приговоров с конфискацией имущества возросло почти в шесть раз — на фоне войны и бюджетного дефицита

15 февраля 2026, 17:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В русской федерации стремительно растет количество приговоров, предусматривающих конфискацию имущества, в том числе жилья. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В России взрывной рост конфискаций имущества

Конфискация имущества в России

По данным разведки, если в 2022 году было зафиксировано около 4,1 тысячи таких приговоров, то уже в 2024 их количество превысило 24 тысячи. Таким образом, за два года показатель вырос почти в шесть раз.

После начала полномасштабной войны против Украины российские власти существенно расширили перечень оснований для изъятия имущества. В частности, конфискацию применяют по делам о так называемых "фейках" в отношении армии, дискредитации вооруженных сил России и других преступлениях против государства.

Кроме того, законодательство позволяет изымать даже единое жилье. В некоторых случаях конфискация может затрагивать и родственников обвиняемых, если имущество оформлено на них или признано связанным с делом.

В СВР отмечают, что резкий рост конфискаций может быть связан с попытками кремля компенсировать дефицит бюджета, увеличивающийся на фоне значительных расходов на войну. Таким образом, финансовая нагрузка частично переводится на население через механизм принудительного изъятия активов.

Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/kreml-modernizuie-systemu-konfiskatsii-maina-yak-perspektyvnu-stattyu-popovnennya-byudzhetu
