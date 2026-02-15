У росії вибухове зростання конфіскацій майна

У російській федерації стрімко зростає кількість вироків, які передбачають конфіскацію майна, зокрема житла. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Конфіскація майна в Росії

За даними розвідки, якщо у 2022 році було зафіксовано близько 4,1 тисячі таких вироків, то вже у 2024-му їх кількість перевищила 24 тисячі. Таким чином, за два роки показник зріс майже у шість разів.

Після початку повномасштабної війни проти України російська влада суттєво розширила перелік підстав для вилучення майна. Зокрема, конфіскацію застосовують у справах про так звані “фейки” щодо армії, дискредитацію збройних сил рф та інші злочини проти держави.

Окрім того, законодавство дозволяє вилучати навіть єдине житло. У деяких випадках конфіскація може торкатися й родичів обвинувачених, якщо майно оформлене на них або визнане пов’язаним зі справою.

У СЗР зазначають, що різке зростання конфіскацій може бути пов’язане зі спробами кремля компенсувати дефіцит бюджету, який збільшується на тлі значних витрат на війну. Таким чином, фінансове навантаження частково перекладається на населення через механізм примусового вилучення активів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму ефірі взялася кепкувати з поїздки генсека НАТО до Києва, зокрема з його зустрічі з українським псом-сапером Патроном.

Вона іронічно заявила, що під час візиту Марк Рютте нібито “відкрив у собі дар розуміти тварин”, бо розповів про зустріч із Патроном і пожартував, що “подивився псу в очі, а той сказав: ми ніколи не здамося”.

