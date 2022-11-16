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В России якобы застрелился военный, отвечавший за мобилизацию

Очередная странная смерть на территории Российской Федерации. Человек выстрелил в себя пять раз из четырех пистолетов

16 ноября 2022, 17:45
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Автор:

Slava Kot

В российском городе Владивосток погиб заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадим Бойко. По предварительной информации, военный застрелился. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России якобы застрелился военный, отвечавший за мобилизацию

В России застрелился военный. Фото: из открытых источников

Вадим Бойко также был вовлечен в набор русских солдат во время объявленной мобилизации в России Владимиром Путиным.

Местные российские СМИ утверждают, что Вадим Бойко пришел на свое рабочее место и застрелился. Но грузинский журналист Irakli Komaxidze утверждает, что дежурный слышал пять выстрелов в кабинете заместителя начальника военно-морского училища. Также на месте смерти российского военного были найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова следственными органами РФ. Сообщается, что предсмертной записки Бойко не оставил.

То есть местные издания считают, что Бойко смог совершить самоубийство, используя четыре пистолета, саркастически утверждает Irakli Komaxidze.

Украинцы довольно иронично отреагировали на смерть российского военнослужащего и оставили много комментариев под информацией об инциденте:

"Это гениально!", "Стреляшка из него неважен", "На бес!", "Как в анекдоте "Какое страшное самоубийство"", "Кувалды рядом не было?"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, вероятно, машину коллаборанта из Херсона Кирилла Стремоусова расстреляли из стрелкового оружия. Об этом свидетельствуют характерные отметки от пуль, заметно на поврежденном внедорожнике гауляйтера.

Также "Комментарии" писали о беглом от мобилизации россиянина. 21-летний гражданин России забрался в канализационную трубу и там застрял.



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Источник: https://vesma.today/news/post/43946-vo-vladivostoke-pokonchil
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