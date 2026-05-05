В России за госизмену осудили двух ученых: детали

Режим бьет по своим разработчикам ракет: серия приговоров пугает ученых и бьет по оборонке

5 мая 2026, 15:23
Кравцев Сергей

В России двух ученых, связанных с исследованиями гиперзвуковых технологий, приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские государственные СМИ.

Речь идет о Валерии Звегинцеве и Владиславе Галкине, работавших в сфере сверхвысоких скоростей полета – ключевом направлении для создания гиперзвуковых ракет. Оба своей вины не признали.

Звегинцев, которому 82 года, являлся ведущим исследователем Института теоретической и прикладной механики в Новосибирске. Галкин работал в другом научном заведении и сотрудничал с коллегами, также оказавшимися под следствием. Ранее суровые приговоры получили их коллеги – Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.

По данным агентства, за последнее десятилетие в РФ открыли по меньшей мере десять дел о госизмене против ученых, исследующих полеты на скоростях свыше Mach 5. При этом сторонники осужденных отмечают: все международные контакты и научные публикации были согласованы с российскими спецслужбами.

На фоне заявлений Владимира Путина о лидерстве России в сфере гиперзвукового оружия, такие приговоры выглядят противоречиво. Эксперты предупреждают, что репрессии против ученых могут подорвать развитие критически важных технологий и отпугнуть новое поколение исследователей.

Ситуацию дополняют загадочные кончины представителей оборонной отрасли. В последние месяцы в России зафиксировано несколько громких случаев гибели топ-менеджеров и военных, связанных с чувствительными разработками.

Таким образом, на фоне войны и санкций Кремль фактически открывает внутренний фронт уже против собственной науки, что может иметь долгосрочные последствия для обороноспособности страны.

Источник: https://www.reuters.com/world/two-more-russian-hypersonic-scientists-are-convicted-treason-2026-05-05/
