Головна Новини Світ Росія У Росії за держзраду засудили двох вчених: деталі
У Росії за держзраду засудили двох вчених: деталі

Режим б’є по власних розробниках ракет: серія вироків лякає науковців і б’є по оборонці

5 травня 2026, 15:23
Кравцев Сергей

У Росії двох науковців, пов’язаних із дослідженнями гіперзвукових технологій, засудили до 12,5 років колонії за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські державні ЗМІ.

Суд у РФ. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про Валерія Звегінцева та Владислава Галкіна, які працювали у сфері надвисоких швидкостей польоту – ключового напрямку для створення гіперзвукових ракет. Обидва своєї провини не визнали.

Звегінцев, якому 82 роки, був провідним дослідником Інституту теоретичної та прикладної механіки у Новосибірську. Галкін працював в іншому науковому закладі та співпрацював із колегами, які також опинилися під слідством. Раніше суворі вироки отримали їхні колеги – Анатолій Маслов та Олександр Шиплюк.

За даними агентства, за останнє десятиліття в РФ відкрили щонайменше десять справ про держзраду проти вчених, які досліджують польоти на швидкостях понад Mach 5. При цьому прихильники засуджених наголошують: усі міжнародні контакти та наукові публікації були погоджені з російськими спецслужбами.

На тлі заяв Володимир Путін про лідерство Росії у сфері гіперзвукової зброї, такі вироки виглядають суперечливо. Експерти попереджають: репресії проти науковців можуть підірвати розвиток критично важливих технологій і відлякати нове покоління дослідників.

Ситуацію доповнюють загадкові смерті представників оборонної галузі. Останніми місяцями в Росії зафіксовано кілька гучних випадків загибелі топменеджерів і військових, пов’язаних із чутливими розробками.

Таким чином, на тлі війни та санкцій Кремль фактично відкриває внутрішній фронт – уже проти власної науки, що може мати довгострокові наслідки для обороноздатності країни.

Джерело: https://www.reuters.com/world/two-more-russian-hypersonic-scientists-are-convicted-treason-2026-05-05/
