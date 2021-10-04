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В России задержали подозреваемого в тройном убийстве

Убитые девушки - уроженки Башкирии

сегодня, 09:10
Автор:

Козлова Альбіна

Следователи Оренбургской области, где произошло тройное убийство, нашли на месте преступления вещи с остатками биологических веществ человека, который может быть причастным к кровавому преступлению. Об этом сообщает УНИАН.

В России задержали подозреваемого в тройном убийстве

В России задержали подозреваемого в убийстве девушек, фото из открытых источников

Сообщается, что экспертиза установила, что ДНК, обнаруженное в квартире, которую снимали убитые, принадлежит мужчине. Личность предполагаемого подозреваемого установили — это Александр Лазарев.

Ночью 3 октября мужчину задержали полицейские в Орске. Лазарев пытался похитить машину. Человек уже проник внутрь машины, когда за ним отправились полицейские. Увидев правоохранителей, он выбежал из авто и пытался скрыться во дворе детского сада.

После задержания подозреваемого передадут следственному управлению в городе Гай, где произошло убийство трех студенток. В этом преступлении подозревают задержанного 30-летнего Александра. Напомним, что молодых девушек убили 30 сентября. Одну из них нашли мертвой возле дома. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник разжег пожар в квартире, однако пожарные оперативно потушили ее и от огня не пострадали тела погибших.

Ранее в убийстве подозревали парня 17-летней убитой. Однако пока что у следствия другие версии событий. Задержанному объявят о подозрении и будут избирать меру пресечения.

О задержанном известно, что у него есть дочь, он — уроженец Орска. Александр имеет судимость за убийство, вышел на волю три месяца назад.

Как сообщал портал "Комментарии", в Оренбургской области, в городе Гай перед рассветом 30 сентября неизвестный нанес девушкам колото-резаные раны, от чего те умерли до утра. Личности убитых установлены, двум из них 18 и 19 лет, одна несовершеннолетняя. Девушки — уроженки Башкирии. Двое из девушек учились на третьем курсе.


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Источник: https://www.unian.net/world/v-rf-poymali-podozrevaemogo-v-ubiystve-treh-studentok-medkolledzha-video-novosti-mira-11565625.html
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