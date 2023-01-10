В России загадочно погиб полковник МВД: что известно

При странных обстоятельствах погиб российский полковник МВД Хабас Цыпинов. Мужчина на праздники поехал к реке, а когда вышел к ней, упал в воду и погиб. Об этом пишут российские паблики.

При странных обстоятельствах погиб российский полковник (фото из открытых источников)

Стало известно, что российский полковник, живший и работавший в Москве, на праздники уехал в родную Кабардино-Балкарию. Там он вышел на улицу к реке, будто бы подышать свежим воздухом.

Удивительным образом русский полковник поскользнулся и упал в воду. Очевидцы вызвали спасателей, но те уже не смогли его спасти. Только через несколько дней обнаружили его тело

Известно, что Хабас Цыпинов возглавлял центр для несовершеннолетних преступников и преподавал в университете МВД в Москве. У него осталась жена и трое детей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Петербурге при странных обстоятельствах умер глава компании по производству лодок для "Калибров". На 67 году жизни скончался генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Его компания производила подводные лодки-носители для "Калибров". Под его руководством "Адмиралтейские верфи" производили усовершенствованные дизельные подлодки, способные нести и запускать ракеты "Калибр". В свое время Александр Бузаков рассказывал, что с подводных лодок, которые производила его компания, "наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии". Известно, что еще в апреле 2022 года Россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подлодки.

Также "Комментарии" писали о том, что в России расправились с генералом ФСБ , руководившим разработкой смертельных ядов. В РФ уволили с работы начальника научно-технической службы ФСБ, генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Вероятно из-за его недовольства о начале войны против Украины.

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