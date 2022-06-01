logo

BTC/USD

31596.94

ETH/USD

1934.35

LTC/USD

68.46

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

38.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной и о прекращении «гражданской войны»
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной и о прекращении «гражданской войны»

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию", когда Россия отвела войска от Киева и Харькова

сегодня, 07:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Официальные представители России готовы сесть за стол переговоров с представителями Украины, где договориться о подписании соглашения, которое прекратит якобы "гражданскую войну" в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российский "Интерфакс".

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной и о прекращении «гражданской войны»

Валентина Матвиенко. Фото: из открытых источников

Российская чиновница отметила, что Москва уже не единожды повторяла, что готова пойти на конструктивные переговоры, если на это будет согласие Киева. Для решения спорных вопросов можно использовать дипломатию и мирные переговоры. Также Россия готова начать переговоры, итогом которых будет подписание мирного соглашения, которое в итоге положит конец "гражданской войне", но готовности от Киева начать такие переговоры – не наблюдается.

Также Матвиенко озвучила главный пропагандистский нарратив о том, что спешка в завершении так называемой "специальной военной операции" в Украине могла бы навредить мирному населению Украины, погибло бы много невинных людей и Россия, понимая это, продвигает свои цели в Украине не спеша.

Валентина Матвиенко вдруг забыла о главных тезисах российской пропаганды, которые спикеры Кремля озвучивали в первые недели полномасштабного вторжения. Теперь Москва не требует ни денацификацию, ни демилитаризацию. Теперь главной задачей "спецоперации" есть договор о внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Как и ранее глава МИД РФ Сергей Лавров Матвиенко повторила тезис о том, что мирное соглашение можно было бы подписать с Украиной ранее, если бы представители Запада не вмешивались в переговорный процесс.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Совбезе РФ уверены, что западную Украину уже начали захватывать.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/843960
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!