В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной и о прекращении «гражданской войны»

Официальные представители России готовы сесть за стол переговоров с представителями Украины, где договориться о подписании соглашения, которое прекратит якобы "гражданскую войну" в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российский "Интерфакс".

Валентина Матвиенко. Фото: из открытых источников

Российская чиновница отметила, что Москва уже не единожды повторяла, что готова пойти на конструктивные переговоры, если на это будет согласие Киева. Для решения спорных вопросов можно использовать дипломатию и мирные переговоры. Также Россия готова начать переговоры, итогом которых будет подписание мирного соглашения, которое в итоге положит конец "гражданской войне", но готовности от Киева начать такие переговоры – не наблюдается.

Также Матвиенко озвучила главный пропагандистский нарратив о том, что спешка в завершении так называемой "специальной военной операции" в Украине могла бы навредить мирному населению Украины, погибло бы много невинных людей и Россия, понимая это, продвигает свои цели в Украине не спеша.

Валентина Матвиенко вдруг забыла о главных тезисах российской пропаганды, которые спикеры Кремля озвучивали в первые недели полномасштабного вторжения. Теперь Москва не требует ни денацификацию, ни демилитаризацию. Теперь главной задачей "спецоперации" есть договор о внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Как и ранее глава МИД РФ Сергей Лавров Матвиенко повторила тезис о том, что мирное соглашение можно было бы подписать с Украиной ранее, если бы представители Запада не вмешивались в переговорный процесс.

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