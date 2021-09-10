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В России заговорили о возврате оккупированного Крыма Украине

Депутат из Саратова выступил за повторный референдум по оккупированному полуострову

сегодня, 09:42
Автор:

Елизавета Черных

В Российской Федерации заговорили о возвращении аннексированного Крыма Украине. Один из депутатов высказался о территориальной принадлежности полуострова и не подтвердил мнение российского лидера Владимира Путина о том, что оккупированные территории якобы входят в состав России. Фрагмент видеоролика с заявлением депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко появился на YouTube-канале "Регион 64", передает УНИАН. 

В России заговорили о возврате оккупированного Крыма Украине

В России заговорили о возврате оккупированного Крыма Украине - фото из открытых источников

Бондаренко утверждает, что в случае прихода к власти его партии,  будет проведен референдум для жителей оккупированного полуострова. Таким образом население Крыма сможет самостоятельно принять решения, хотят ли они быть оторванными от нашего государства. 

Отмечается, что депутат выступил против идеологии Кремля о том, что Крым — якобы территория Российской Федерации. Политик отметил, что жители полуострова являются гражданами Украины, а не россиянами. 

В свою очередь, российские СМИ отреагировали на заявление депутата, сравнив его с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который придерживается подобной позиции и не поддерживает аннексию Крыма. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Крыму начались массовые задержания крымских татар российскими силовиками. Так, директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что очередной виток репрессий против крымскотатарских активистов – это ассиметричный ответ России на проведение Крымской платформы, инаугурационному саммиту которой, состоявшемуся 23 августа, она не сумела помешать.



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Источник: https://www.unian.net/politics/v-rossii-zagovorili-o-vozvrate-kryma-ukraine-novosti-ukraina-11540188.html
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