В России могут отменить парад на 9 мая в Москве: что произошло

Slava Kot
В России впервые за 30 лет могут отменить традиционный парад на 9 мая в Москве. Альтернативным решением может быть перенесение празднования военного парада ко "Дню победы". Причиной называют опасения по поводу возможных атак и роста дальности украинских ракет.
Парад ко Дню Победы в Москве могут отменить из-за страха атаки Украины
Издание The Moscow Times собрало реакции провоенных российских блоггеров. Некоторые из них утверждают, что парад ко "Дню победы" на 9 мая в Москве оказался под угрозой из-за риска ракетных ударов. Провоенный блоггер Илья Туманов заявил, что не только потенциальная атака, но даже объявление ракетной опасности может оказать серьезный информационный эффект для Кремля.
По его данным, воздушная часть парада к 9 мая на Красной площади уже была отменена.
Кроме того, Туманов утверждает, что запланированную на начало апреля репетицию наземной части парада на полигоне внезапно приостановили, а военных отправили в места постоянной дислокации "к особым указаниям".
Официально в Кремле информацию об отмене парада на 9 мая не подтверждают.
Как пишет The Moscow Times, беспокойство российских властей связано с развитием новых украинских дальнобойных ракет. В частности, речь идет о крылатой ракете "Фламинго", заявленная дальность которой может составлять до 3000 км, тогда как расстояние от Москвы до украинской границы составляет около 450 км. Также Украина работает над баллистической ракетой FP-9, способной потенциально поражать цели на расстоянии до 850 километров.
Военные парады в Москве по случаю "Дня победы" проводились в РФ ежегодно с 1995 года. После полномасштабного вторжения российские власти значительно сократили парады. В 2022 году была отменена воздушная часть и количество наземной военной техники. В 2023 году из парада исчезли танки, кроме трех Т-34 времен Второй мировой. Последние два парада в Москве хоть были и больше, чем в первые годы полномасштабной войны, однако уступали мероприятиям к 9 мая, которые были организованы в 2021 году.
