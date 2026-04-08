В России могут отменить парад на 9 мая в Москве: что произошло

В России впервые за 30 лет могут отменить традиционный парад на 9 мая в Москве. Альтернативным решением может быть перенесение празднования военного парада ко "Дню победы". Причиной называют опасения по поводу возможных атак и роста дальности украинских ракет.

Парад ко Дню Победы в Москве могут отменить из-за страха атаки Украины

Издание The Moscow Times собрало реакции провоенных российских блоггеров. Некоторые из них утверждают, что парад ко "Дню победы" на 9 мая в Москве оказался под угрозой из-за риска ракетных ударов. Провоенный блоггер Илья Туманов заявил, что не только потенциальная атака, но даже объявление ракетной опасности может оказать серьезный информационный эффект для Кремля.

"Представьте себе: "Парад, равняйся, смирно", — и объявляется ракетная опасность. Что будет происходить на площади и вокруг нее? Это будет серьезный удар в медийном плане, даже если ничего не долетит", — заявил Туманов в эфире пропагандистского шоу "Соловьев LIVE".

По его данным, воздушная часть парада к 9 мая на Красной площади уже была отменена.

Кроме того, Туманов утверждает, что запланированную на начало апреля репетицию наземной части парада на полигоне внезапно приостановили, а военных отправили в места постоянной дислокации "к особым указаниям".

Официально в Кремле информацию об отмене парада на 9 мая не подтверждают.

"Мы готовимся к празднованию Дня победы", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как пишет The Moscow Times, беспокойство российских властей связано с развитием новых украинских дальнобойных ракет. В частности, речь идет о крылатой ракете "Фламинго", заявленная дальность которой может составлять до 3000 км, тогда как расстояние от Москвы до украинской границы составляет около 450 км. Также Украина работает над баллистической ракетой FP-9, способной потенциально поражать цели на расстоянии до 850 километров.

Военные парады в Москве по случаю "Дня победы" проводились в РФ ежегодно с 1995 года. После полномасштабного вторжения российские власти значительно сократили парады. В 2022 году была отменена воздушная часть и количество наземной военной техники. В 2023 году из парада исчезли танки, кроме трех Т-34 времен Второй мировой. Последние два парада в Москве хоть были и больше, чем в первые годы полномасштабной войны, однако уступали мероприятиям к 9 мая, которые были организованы в 2021 году.

