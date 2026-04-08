У Росії можуть скасувати парад на 9 травня у Москві: що сталося

У Росії вперше за 30 років можуть скасувати традиційний парад на 9 травня в Москві. Альтернативним рішенням може бути перенесення святкування військового параду до "Дня перемоги". Причиною називають побоювання щодо можливих атак і зростання дальності українських ракет.

Парад до Дня Перемоги в Москві можуть скасувати через страх атаки України

Видання The Moscow Times зібрало реакції провоєнних російських блогерів. Деякі із них стверджують, що парад до "Дня перемоги" на 9 травня у Москві опинився під загрозою через ризик ракетних ударів. Провоєнний блогер Ілля Туманов заявив, що не лише потенційна атака, а навіть оголошення ракетної небезпеки може мати серйозний інформаційний ефект для Кремля.

"Уявіть собі: "Парад, рівняйся, струнко", — і оголошується ракетна небезпека. Що буде відбуватися на площі та навколо неї? Це буде серйозний удар у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить", — заявив Туманов ефірі пропагандистського шоу "Соловйов LIVE".

За його даними, повітряну частину параду до 9 травня на Красній площі вже скасували.

Крім того, Туманов стверджує, що заплановану на початок квітня репетицію наземної частини параду на полігоні раптово призупинили, а військових відправили до місць постійної дислокації "до особливих вказівок".

Офіційно у Кремлі інформацію про скасування параду на 9 травня не підтверджують.

"Ми готуємося до святкування Дня перемоги", — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Як пише The Moscow Times, занепокоєння російської влади пов’язані з розвитком нових українських далекобійних ракет. Зокрема, йдеться про крилату ракету "Фламінго", заявлена дальність якої може становити до 3000 км, тоді як відстань від Москви до українського кордону сягає близько 450 км. Також Україна працює над балістичною ракетою FP-9, здатною потенційно уражати цілі на відстані до 850 кілометрів.

Військові паради у Москві з нагоди "Дня перемоги" проводились в РФ щорічно з 1995 року. Після повномасштабного вторгення російська влада значно скоротила паради. У 2022 році було скасовано повітряну частину та кількість наземної військової техніки. У 2023 році з параду зникли танки, крім трьох Т-34 часів Другої світової. Останні два паради у Москві хоч були й більшими, ніж у перші роки повномасштабної війни, однак поступалися заходам до 9 травня, які були організовані у 2021 році.

