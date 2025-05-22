В России заканчивается нефть: на сколько еще лет хватит

Ключевая опора российской экономики может иссякнуть быстрее, чем предполагалось. Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов предупредил, что запасов российской нефти хватит менее чем на три десятилетия.

В России заканчивается нефть. Фото из открытых источников

Министр природных ресурсов Александр Козлов, выступая в Госдуме, заявил, что российская нефтяная индустрия оказалась перед угрозой исчезновения. По его словам, прибыльных запасов нефти у России осталось на 26 лет.

Несмотря на то, что общие запасы нефти в РФ оценены в 31 млрд тонн, однако рентабельными из них только треть — 13 млрд тонн. Россия ежегодно добывает около 500 млн. тонн сырой нефти, поэтому без новых разведок и технологий эти запасы иссякнут к середине века.

Кроме подтвержденных запасов, у России есть еще 95 млрд тонн "нефтяных ресурсов". Однако Козлов отметил, что эти ресурсы трудно добыть.

"Нефтяное Эльдорадо, в котором Россия живет с середины прошлого века, продавая "черное золото" за границу и покупая технологии и потребительские товары, подходит к концу тревожными темпами", – пишет The Moscow Times.

Согласно Энергетической стратегии России до 2050 года, добыча российской нефти сократится в ближайшие годы. По базовому сценарию из 530 млн тонн нефти к 2036 году Россия будет добывать до 477 млн тонн в год, а к 2050 году – лишь 287 млн тонн. По этому сценарию экспорт российской нефти придется сократить в три раза – с 234 до 79 млн тонн в год.

Эта ситуация могла бы измениться благодаря инвестициям в нефтедобывающую сферу, однако ситуация для России осложняется изоляцией от западных рынков, технологий и капитала. Более 90% бурового оборудования и софта иностранного происхождения. Также 50% горных машин и 30% геофизического оборудования в РФ иностранного происхождения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина призвала снизить потолок цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Также "Комментарии" писали о странах, которые начали больше покупать российскую нефть после начала полномасштабного вторжения.