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В России закончили проверять украинскую предательницу Лорак: какие результаты

Лорак лезла из шкуры, чтобы доказать, что она никак не участвует в поддержке Украины

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В террористической России, руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что здесь наконец-то завершили проверять опальную певицу Ани Лорак .

В России закончили проверять украинскую предательницу Лорак: какие результаты

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Россияне проводили проверку певицы относительно того, поддерживала ли она ВСУ. В реальности оказалось, что Каролина совсем не планировала помочь своей стране и поддержать бойцов, борющихся с захватчиками из РФ.


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Как сообщает пропагандистское СМИ Стархит , Бородин выразил угрозу, что когда "вины" Лорак докажут, ее гастроли в РФ будут отменены, а телеканалы, которые будут показывать ее выступления, получат соответствующие предписания.

"Друзья, сообщаю, что закончилась проверка относительно Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов. В связи с этим мы больше не будем просить проверять ее, потому что все волнующие нас вопросы сняты. Певица чиста перед законом. Она просто стала жертвой политического режима Украины, специально создавшего ей образ предательницы России. Но по факту прошлой проверки к ней вопросов нет", — завершил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак не хотят видеть в России . По информации РосСМИ, жители России не хотят видеть артистку там, потому что она, по убеждению экс-поклонников звезды, "не поддерживает спецоперацию в Украине". Стоит заметить, что сама Ани Лорак ни разу не высказалась о войне. Она говорит, что ее песни о "любви и свете" и считает себя "голубем мира". Ее социальные сети полны творческими сообщениями, высказываниями о личной жизни, отдыхе, однако – не о кровопролитии, которое совершают русские военные.



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