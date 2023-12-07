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В России запаниковали из-за убийства предателя Кивы: детали

Убийство предателя Кивы вызвало переполох среди российских чиновников

сегодня, 21:06
Автор:
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Марьян Ощановский
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После убийства в Подмосковье бывшего народного депутата Украины, предателя Ильи Кивы сенаторы Совета Федерации России планируют разработать предложения по защите российских политиков и общественных деятелей, которым могут угрожать украинские спецслужбы. Как пишет издание The Moscow Times, об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает портал "Комментарии".

В России запаниковали из-за убийства предателя Кивы: детали

Убийство Кивы вызвало переполох в РФ. Фото из открытых источников

По словам Константина Косачева, в воздухе "повисли угрозы" в адрес российских политиков и работников медиа.


Он отметил, что для защиты приспешников Кремля российские власти должны осуществить системные действия как внутри страны, так и на международном уровне.

Убийство Кивы Косачев называл "актом государственного терроризма". По его мнению, за ликвидацией предателя стоит украинское Министерство обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за предателем Украины, бывшим народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Ильей Кивой, которого 6 декабря убили в Подмосковье, последние три недели следили неизвестные лица. Кива каждый вечер выходил в парк на прогулки. В день гибели политик перемещался привычным для себя маршрутом. Его убили двумя выстрелами. Сначала Киву ранили в грудь, а затем добили выстрелом в голову.

"Комментарии" также сообщали, что в России нашли мертвым бывшего украинского депутата-предателя Украины от "ОПЗЖ" Илью Киву. Его тело найдено в Подмосковье. Тело Кивы обнаружили в Одинцово. Бывший депутат выехал из Украины перед началом широкомасштабной военной агрессии России. В Украине он обвинялся в государственной измене и пропаганде войны.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17565
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