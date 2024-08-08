В России запретили митинги в поддержку YouTube

Власти столицы РФ запретили митинг против замедления YouTube из-за "коронавирусных ограничений".

В РФ замедлили YouTube. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, власти Москвы отказали российскому гражданину Максиму К. в проведении митинга против замедления работы YouTube в России.

Сообщается, что причиной отказа в московской мэрии назвали "запрет на массовые меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции". Также организатор предупрежден об ответственности в случае проведения несогласованного митинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти сообщили всем крупнейшим операторам связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. В строй пока решила "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете. Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи, контролируемое органом цензуры России "Роскомнадзор".

Также портал "Комментарии" писал, что российские пользователи столкнулись с неожиданной проблемой: популярный видеохостинг YouTube не является доступным как на компьютерах, так и мобильных устройствах. Основная волна жалоб пришлась на столицу, где около 21% общего количества проблем было зафиксировано в Москве. По информации российского сервера по мониторингу онлайн-сервисов, было зарегистрировано около пяти тысяч жалоб на работу хостинга. Пользователи сообщали, что видеохостинг перестал загружаться, и они не могли просматривать видео или оставлять комментарии.

