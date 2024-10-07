В России заставили детей в детсадах и школах массово приветствовать Путина

7 октября Владимир Путин отмечает 72 день рождения. Во многих российских школах и детских садах детей заставили приветствовать российского диктатора. Видео с коллективными приветствиями школьников и дошкольников массово появились в социальных сетях. На них дети на камеру произносили заученные слова о "достижении России" под руководством Путина и желали ему счастья и здоровья.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

На большинстве видео школьники стоят перед портретом Путина, декламируя заученные тексты о его "значительных достижениях". Некоторые ученики добавляли такие пожелания как "побольше денег и поменьше работы" или "мирного неба над головой". Несколько поздравлений завершались фразой "победа будет за нами", что подчеркивает пропагандистское направление мероприятия.

Кроме видео, в российских школах провели специальные мероприятия, связанные с днем рождения Путина. Так, в одной из школ в Чувашии отчитались, что ознакомили учащихся с биографией Путина, а затем провели викторину по ее мотивам. Учителя отмечали, что такие меры преследуют цель повысить осведомленность учеников о президенте.

В детских садах дошкольники пели "патриотические" песни, в частности со словами "дядя Вова, мы с тобой", слушали гимн на фоне портрета Путина и декламировали стихи.

В родном городе российского диктатора – Санкт-Петербурге – студенты и активисты провели акцию на Дворцовой площади. Они держали плакаты с "достижениями" России, такими как строительство Крымского моста и кольцевой линии метро в Москве. Кроме того, среди рекордов Путина почему-то также оказалось озеро Байкал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп совещался с Путиным, отправлять ли оружие Украине.



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