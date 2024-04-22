В России затопило урановые скважины: наводнение смыло радиоактивную грязь в реку

В России продолжает подтапливать новые города, деревни и инфраструктурные объекты. В Курганской области вода затопила старые урановые скважины, а местные экологи бьют тревогу из-за того, что радиоактивные вещества могут попасть в жилую зону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Наводнение в Курганской области Россия. Фото из открытых источников

В Курганской области Звериноголевском районе находятся скважины старого месторождения "Добровольное", где уран добывает "Росатом". Публикации из этого региона показывают, что в результате наводнения были подтоплены местные села, а следовательно, и урановые скважины.

"Если затоплено Труд, Знание и Звериноголовское, между которыми находится "Добровольное", значит затоплено и оно, потому что оно находится в низине", — объясняет российский чиновник Алексей Шварц.

Слова Шварца подтверждают и местные экологические организации, входящие в "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения".

"Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, которая собиралась годами от подземных вод из старых скважин", — отмечают экологи.

На эти сообщения отреагировал российский эксперт по окружающей среде Андрей Ожаровский, который заверил, что россиянам не нужно бояться радиоактивной грязи из урановых скважин, ведь река снизит концентрацию опасных веществ к нормативам. Однако Ожаровский добавил, что "абсолютно неизбежен" рост заболеваний в Курганской области из-за ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в нескольких регионах РФ призывали к немедленной эвакуации из-за наводнения.

Также "Комментарии" писали, что большая вода в России бьет новые рекорды.