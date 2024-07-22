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В России заявили, что готовы к "военной помощи" Грузии в случае государственного переворота

Россия заявила о готовности ввести свои войска в Грузию, если в стране произойдет государственный переворот.

сегодня, 10:30
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Автор:
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Россия может предоставить военную помощь Грузии, если руководство страны обратится к Москве с соответствующим запросом. В качестве примера Климов привел Сирию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на грузинское издание TV Pirveli.

В России заявили, что готовы к "военной помощи" Грузии в случае государственного переворота

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов. Фото из открытых источников

Во время заседания Клуба друзей России в Москве местный журналист спросил, может ли РФ помочь провластной партии "Грузинская мечта" удержать власть, если у Грузии будет попытка государственного переворота. Зампред Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Россия может пойти на такой шаг и ввести свои войска в страну.

"Любой государственный переворот является вмешательством внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам скажу иначе, например, в Сирии была попытка свергнуть государство. Когда законное правительство Асада обратилось к нам с просьбой о военной помощи, мы предоставили им эту помощь", — сказал Климов.

Климов добавил, что благодаря введению российских войск в Сирию, ситуация в стране якобы "стабилизировалась".

Несмотря на заявления России, что Сирия попросила о военной помощи, согласно Уставу ООН и Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, единственным законным основанием для применения силы за пределами национальных территорий является решение Совета Безопасности ООН. Однако решение Совета Безопасности ООН о начале военной операции в Сирии так и не было принято, поэтому участие российских вооруженных сил в сирийском конфликте является незаконной военной интервенцией, вызывающей осуждение со стороны отдельных стран и международных организаций.

Кроме того, Россию критикуют, что в рамках своей военной операции в Сирии она наносит удары по мирному населению, фактически участвует в гражданской войне в Сирии и способствует террористам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Грузия одобрил второй "российский закон".

Также "Комментарии" писали, что США отложили важное решение из-за разворота властей Грузии в сторону России.



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Источник: https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/75728-ruseti-mzadaa-otsnebas-dzalauplebis-shenarchunebashi-daekhmaros-gzavnilebi-
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