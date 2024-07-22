В России заявили, что готовы к "военной помощи" Грузии в случае государственного переворота

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Россия может предоставить военную помощь Грузии, если руководство страны обратится к Москве с соответствующим запросом. В качестве примера Климов привел Сирию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на грузинское издание TV Pirveli.



Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов. Фото из открытых источников

Во время заседания Клуба друзей России в Москве местный журналист спросил, может ли РФ помочь провластной партии "Грузинская мечта" удержать власть, если у Грузии будет попытка государственного переворота. Зампред Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Россия может пойти на такой шаг и ввести свои войска в страну.

"Любой государственный переворот является вмешательством внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам скажу иначе, например, в Сирии была попытка свергнуть государство. Когда законное правительство Асада обратилось к нам с просьбой о военной помощи, мы предоставили им эту помощь", — сказал Климов.

Климов добавил, что благодаря введению российских войск в Сирию, ситуация в стране якобы "стабилизировалась".

Несмотря на заявления России, что Сирия попросила о военной помощи, согласно Уставу ООН и Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, единственным законным основанием для применения силы за пределами национальных территорий является решение Совета Безопасности ООН. Однако решение Совета Безопасности ООН о начале военной операции в Сирии так и не было принято, поэтому участие российских вооруженных сил в сирийском конфликте является незаконной военной интервенцией, вызывающей осуждение со стороны отдельных стран и международных организаций.

Кроме того, Россию критикуют, что в рамках своей военной операции в Сирии она наносит удары по мирному населению, фактически участвует в гражданской войне в Сирии и способствует террористам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Грузия одобрил второй "российский закон".

Также "Комментарии" писали, что США отложили важное решение из-за разворота властей Грузии в сторону России.