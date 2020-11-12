В России заявили, что Навального могли отравить в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что критик Кремля Алексей Навальный, которого доставили в Берлин для лечения, мог быть отравлен в Германии или в самолете.

Фото: РБК

Образцы крови, взятые у 44-летнего Навального, подтвердили наличие нервно-паралитического вещества "Новичок".

"У нас есть основания полагать, что все, что произошло с ним (Навальным) с точки зрения проникновения химического оружия в его тело, могло случиться в Германии или в самолете, куда его погрузили и отправили в клинику Шарите", — сказал Лавров на онлайн-конференции.

При этом он задал вопрос о том, "какие люди, помимо врачей" были на борту самолета, который перевез Навального для лечения в Берлин.

Как ранее сообщали "Комментарии", российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что его могут снова отравить. 6 ноября российские медики подтвердили диагноз "панкреатит" у Навального, а вот признаков отравления оппозиционера – не обнаружили. Полный диагноз сформулирован так: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий).





















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