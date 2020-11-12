kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15902.37

ETH/USD

459.72

LTC/USD

58.64

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В России заявили, что Навального могли отравить в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили, что Навального могли отравить в Германии

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

сегодня, 15:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что критик Кремля Алексей Навальный, которого доставили в Берлин для лечения, мог быть отравлен в Германии или в самолете. 

В России заявили, что Навального могли отравить в Германии

Фото: РБК

Образцы крови, взятые у 44-летнего Навального, подтвердили наличие нервно-паралитического вещества "Новичок". 

"У нас есть основания полагать, что все, что произошло с ним (Навальным) с точки зрения проникновения химического оружия в его тело, могло случиться в Германии или в самолете, куда его погрузили и отправили в клинику Шарите", — сказал Лавров на онлайн-конференции.

При этом он задал вопрос о том, "какие люди, помимо врачей" были на борту самолета, который перевез Навального для лечения в Берлин.

Как ранее сообщали "Комментарии", российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что его могут снова отравить. 6 ноября российские медики подтвердили диагноз "панкреатит" у Навального, а вот признаков отравления оппозиционера – не обнаружили. Полный диагноз сформулирован так: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий).







Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fad295d9a79470b0ed74e73
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ