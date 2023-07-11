logo

BTC/USD

30558.19

ETH/USD

1882.72

LTC/USD

97.82

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заявили, что одно из государств превращается в "недружественную страну"
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили, что одно из государств превращается в "недружественную страну"

Россия заявляет, что Турция теряет позиции нейтральной страны и становится все более "недружественной" по отношению к России.

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Руководитель комитета РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что Турция постепенно становится "недружественной страной" по отношению к России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России заявили, что одно из государств превращается в "недружественную страну"

Руководитель комитета РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Фото из открытых источников

Российский чиновник из оборонного ведомства рассказал, что Турция превращается в "недружественную страну" после ряда "провокационных решений".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"События последних недель, к сожалению, ярко демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную", – заявил подконтрольным Кремлю СМИ Виктор Бондарев.

Под серией "провокационных решений" руководитель комитета Совета Федерации считает освобождение пятерых защитников "Азовстали" и возвращение их в Украину. Они попали в плен в Россию, а затем оказались в Турции, где по договоренности между Эрдоганом и Путиным должны были быть до окончания войны.

Другим "недружественным" шагом Бондарев называет одобрение Турцией заявки Украины о вступлении в НАТО.

"Иначе как ударом в спину такое поведение назвать нельзя", – говорит Бондарев.

Российский политик критикует решение Турции и призывает Анкару выйти из НАТО и создать союз с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который решил прибегнуть к шантажу и требует вступления Турции в Европейский Союз в обмен на расширение НАТО. На такие сообщения ответил канцлер Германии Олаф Шольц, указавший, что это разные вопросы, которые не должны пересекаться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/18231297
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!