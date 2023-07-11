В России заявили, что одно из государств превращается в "недружественную страну"

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Slava Kot
Руководитель комитета РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что Турция постепенно становится "недружественной страной" по отношению к России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Руководитель комитета РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Фото из открытых источников
Российский чиновник из оборонного ведомства рассказал, что Турция превращается в "недружественную страну" после ряда "провокационных решений".
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Под серией "провокационных решений" руководитель комитета Совета Федерации считает освобождение пятерых защитников "Азовстали" и возвращение их в Украину. Они попали в плен в Россию, а затем оказались в Турции, где по договоренности между Эрдоганом и Путиным должны были быть до окончания войны.
Другим "недружественным" шагом Бондарев называет одобрение Турцией заявки Украины о вступлении в НАТО.
Российский политик критикует решение Турции и призывает Анкару выйти из НАТО и создать союз с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который решил прибегнуть к шантажу и требует вступления Турции в Европейский Союз в обмен на расширение НАТО. На такие сообщения ответил канцлер Германии Олаф Шольц, указавший, что это разные вопросы, которые не должны пересекаться.
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