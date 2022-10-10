В России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап «спецоперации»

Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины – это начало нового этапа "спецоперации". С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Как передает портал "Комментарии", своим мнением Бондарев поделился у себя в Телеграмм.

Виктор Бондарев. Фото: из открытых источников

Продолжая тот тезис, который ранее уже озвучил российский диктатор Путин и другие первые лица Кремля Бондарев отметил, что на такие массированные удары России пришлось пойти, чтобы дать ответ на "террористический акт" на Крымском мосту.

Виктор Бондарев также высказал уверенность, что такие удары по критической инфраструктуре Украины лишь ускорят темпы проведения так называемой "спецоперации" и приведут к логическому ее завершению.

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