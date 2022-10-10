logo

BTC/USD

19262.63

ETH/USD

1307.31

LTC/USD

53.20

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап «спецоперации»
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап «спецоперации»

В Совфеде анонсировали новый этап "спецоперации" после ударов по Украине

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины – это начало нового этапа "спецоперации". С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Как передает портал "Комментарии", своим мнением Бондарев поделился у себя в Телеграмм.

В России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап «спецоперации»

Виктор Бондарев. Фото: из открытых источников

Продолжая тот тезис, который ранее уже озвучил российский диктатор Путин и другие первые лица Кремля Бондарев отметил, что на такие массированные удары России пришлось пойти, чтобы дать ответ на "террористический акт" на Крымском мосту.

Виктор Бондарев также высказал уверенность, что такие удары по критической инфраструктуре Украины лишь ускорят темпы проведения так называемой "спецоперации" и приведут к логическому ее завершению. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал признать Россию, которая наносит ракетные удары по мирным городам, государством-террористом на всех уровнях. Сегодняшний ракетный террор лишь утвердил в этом мнении. Тем временем в Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ государством-спонсором терроризма, а также о признании ее действий в Украине – геноцидом. Каковы шансы, что Штаты решаться на более жесткие меры в отношении России, которая продолжает целенаправленное уничтожать мирное население и критическую инфраструктуру Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!