В России заявили, что новые "вымученные" санкции Евросоюза против РФ ухудшат и без того плачевное состояние экономики ЕС, говорится в поступившем в распоряжение пропагандистского издания РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.

В России заявили, что санкции против них «убьют» Европу и обанкротят Францию

"Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны-члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что "в этой связи обращает на себя внимание, что на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции — второй по величине экономики ЕС". "На критически высоком уровне — показатели госдолга и дефицита госбюджета также ряда других государств-членов", — отмечается в документе.

ЕС в пятницу согласовал очередной 18-й пакет антироссийских санкций.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Словакия разблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России завтра, заявил премьер страны Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, страна получила от Еврокомиссии письменные гарантии, касающиеся цены на газ и его возможного дефицита, однако он добавил, что Словакия никогда не поддержит предложение прекратить импорт российского газа после 1 января 2028 года.