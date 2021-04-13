В России заявили, что Украина превращается в "пороховую бочку": подробности

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Вечканова Елена
Политики из
правительства Российской Федерации снова "отметились" непопулярным в цивилизованных
странах мнением. Так, по словам замруководителя МИД России Сергея Рябкова, западные
партнеры якобы хотят сделать из Украины "пороховую бочку", сообщает "РИА
Новости".
Россия критикует США и НАТО за поддержку України в войне на Донбассе. Фото из открытых источников
Таким образом
Рябков отреагировал на оказание регулярной тактической и материально-технической
поддержки украинской армии со стороны американцев. Также российского чиновника
не устраивают нынешние заявления со стороны Штатов.
По мнению Сергея
Рябкова, в нашей стране постоянно проводятся учения и создаются потенциально
опасные военные объекты, и все это объединено единой целью. Ею политик называет,
разумеется, создание угрозы для России.
Более того,
представитель российского правительства на полном серьезе уверен, что в Украине
существуют некие американские научные лаборатории, где создается специальное
биологическое оружие. Разумеется, его также якобы собираются применить против
россиян.
Одновременно
Рябков называет смехотворными любые заявления американских и европейских
политиков о вероятной угрозе со стороны России. Политик считает, что обращение
внимания на передвижение российских военнослужащих внутри страны является
деструктивным. Однако, по его словам, от стран "Большой семерки" ничего другого
и не ожидалось.
При этом в России предпочитают
тактично умалчивать о том, как армия РФ продолжает наращивать свой потенциал возле украинских границ. Между тем в Воронежском регионе разбит полевой военный
лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники.
Ранее
"Комментарии" сообщали об очередном обострении у линии разграничения на
Донбассе. Там за двое последних суток участились обстрелы, а также зафиксированы
случаи смерти и получения различных ранений украинскими бойцами. Подробности ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, зачем, по мнению представителей Кабмина, Владимиру Путину необходима война с Украиной.
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