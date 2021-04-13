В России заявили, что Украина превращается в "пороховую бочку": подробности

Политики из правительства Российской Федерации снова "отметились" непопулярным в цивилизованных странах мнением. Так, по словам замруководителя МИД России Сергея Рябкова, западные партнеры якобы хотят сделать из Украины "пороховую бочку", сообщает "РИА Новости".



Россия критикует США и НАТО за поддержку України в войне на Донбассе. Фото из открытых источников

Таким образом Рябков отреагировал на оказание регулярной тактической и материально-технической поддержки украинской армии со стороны американцев. Также российского чиновника не устраивают нынешние заявления со стороны Штатов.

По мнению Сергея Рябкова, в нашей стране постоянно проводятся учения и создаются потенциально опасные военные объекты, и все это объединено единой целью. Ею политик называет, разумеется, создание угрозы для России.

Более того, представитель российского правительства на полном серьезе уверен, что в Украине существуют некие американские научные лаборатории, где создается специальное биологическое оружие. Разумеется, его также якобы собираются применить против россиян.

Одновременно Рябков называет смехотворными любые заявления американских и европейских политиков о вероятной угрозе со стороны России. Политик считает, что обращение внимания на передвижение российских военнослужащих внутри страны является деструктивным. Однако, по его словам, от стран "Большой семерки" ничего другого и не ожидалось.

При этом в России предпочитают тактично умалчивать о том, как армия РФ продолжает наращивать свой потенциал возле украинских границ. Между тем в Воронежском регионе разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники.

Ранее "Комментарии" сообщали об очередном обострении у линии разграничения на Донбассе. Там за двое последних суток участились обстрелы, а также зафиксированы случаи смерти и получения различных ранений украинскими бойцами. Подробности ищите в нашем материале.

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