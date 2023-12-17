В России заявили, что Украина упустила шанс на выгодное "мирное соглашение"

Дмитрий Полянский о мирных переговорах с Украиной. Фото из открытых источников

Российский представитель в ООН Дмитрий Полянский продвигает очередные нарративы Кремля и заявил якобы о потере шанса Украины на выгодное "мирное соглашение" об окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что якобы Украина при содействии Великобритании и Соединенных Штатов не захотела идти на мирные переговоры с Россией.

"О мирном соглашении уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зеленского, а его копию показал сам президент Путин. И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зеленского отвергнуть, была подтверждена многими свидетелями", — сообщил Дмитрий Полянский.

Российский чиновник добавил, что таким образом Украина якобы потеряла лучшее для себя мирное соглашение об окончании войны.

"Украина Зеленского потеряла свои шансы на выгодный результат, любое возможное соглашение теперь будет отражать его капитуляцию", — говорит Полянский.

Напомним, что, несмотря на заявления Полянского, Путин в декабре на "прямой линии" объяснил , когда, по его мнению, закончится война, указав, что это будет только после выполнения всех целей "СВО". Кроме того, аналитики указывают, что Россия стремится использовать мирные переговоры, чтобы накопить свои силы и снова атаковать Украину, или же Кремль выставляет условия на которые Киев не может согласиться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России рассказали, что для них будет окончательной победой.

Также "Комментарии" писали о политическом обозревателе Виталии Портникове, который указал, согласится ли Путин на мирные переговоры с Украиной.