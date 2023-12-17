Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дмитрий Полянский о мирных переговорах с Украиной. Фото из открытых источников
Российский представитель в ООН Дмитрий Полянский продвигает очередные нарративы Кремля и заявил якобы о потере шанса Украины на выгодное "мирное соглашение" об окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что якобы Украина при содействии Великобритании и Соединенных Штатов не захотела идти на мирные переговоры с Россией.
Российский чиновник добавил, что таким образом Украина якобы потеряла лучшее для себя мирное соглашение об окончании войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России рассказали, что для них будет окончательной победой.
Также "Комментарии" писали о политическом обозревателе Виталии Портникове, который указал, согласится ли Путин на мирные переговоры с Украиной.
Обсуждения
Новости