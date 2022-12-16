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В России заявили о большой утечке персональных данных

По информации российского надзорного органа, утечка касается 600 млн записей российских пользователей.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot

"Роскомнадзор" Российской Федерации сообщил об утечке около 600 млн записей о россиянах в соцсетях с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России заявили о большой утечке персональных данных

Утечка персональных данных в России. Фото: из открытых источников

В пресс-службе "Роскомнадзора" заявили, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину произошло более 140 утечек персональных данных. По информации российского надзорного органа, в сеть попало 600 млн записей о жителях России.

"Роскомнадзор" сообщает, что украденные базы данных содержат личную информацию о россиянах и их актуальных социальных связях.

По данным российского ведомства, утечка информации произошла на фоне блокировки иностранных социальных сетей, которые по сообщениям "Роскомнадзора" работали якобы с нарушением закона Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры сломали российские государственные телеканалы и поздравили россиян с днем ракетных войск и артиллерии РФ. На российских кабельных каналах крутили статистику потерь Российской Федерации в Украине и со вставками слов заявлявшего Владимира Путина "я обещал, что мы победим".

Также "Комментарии" писали о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном, который дал интервью для The Economist и рассказал, что нужно делать с россиянами. По словам украинского военного , "русских надо убивать, только убивать". Такие же действия украинский командир считает, что нужно делать и с другими врагами Украины, посягающими на независимость или территориальную целостность страны.



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Источник: https://t.me/tass_agency/172393
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