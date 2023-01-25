В России заявили о "конфискации" активов других стран: что известно

В России заявили, что в случае изъятия их активов за рубежом в пользу Украины, Кремль также предпримет "соответствующие шаги" и зеркально ответит. Такое заявление сделал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации РФ Андрей Клишас, сообщает российское РБК .

Конфискация иностранных активов в России (фото из открытых источников)

Кремль может запустить конфискацию иностранных активов для юридических лиц.

Клишас также сказал, что возможностью для конфискации собственности физических лиц станет решение суда, ведь в российском Уголовном кодексе есть статьи, разрешающие частичную конфискацию собственности. Помехой прямой конфискации становится Конституция.

"Возможен любой ответ, вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет – у нас это не позволит сделать Конституция", – объяснил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что более 50 млн гривен арестованных средств Greenfield задонатили на ВСУ. Передача арестованных активов российской компании прошла в рамках расследования уголовного дела с участием Подольской окружной прокуратуры города Киева. В сообщении отмечается, что деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования рассматривалась государственными органами на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 УК Украины). По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих предприятий арестованы, а 52 млн. гривен, размещенных на них, передано в пользу Вооруженных Сил Украины.

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