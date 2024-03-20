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В России заявили о намерении увеличить армию. Какие планы у врага

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу объявил о намерении уже к концу года увеличить численность российской армии. По его словам, это будет сделано, чтобы противодействовать «угрозам», с которыми может столкнуться РФ

сегодня, 16:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, Российская Федерация планирует образовать до конца текущего года еще две общевойсковые армии и 14 дивизий.

В России заявили о намерении увеличить армию. Какие планы у врага

Сергей Шойгу

Он также сообщил о создании дополнительного армейского корпуса, мотострелковой дивизии, а также "Днепровской речной флотилии" и бригады речных катеров флотилии в составе оккупационной армии.

По его словам, также планируется создание двух общевойсковых армий и тридцати соединений, включая четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.

Министр страны-агрессора отметил, что Россия намерена усовершенствовать боевой и численный состав армии в соответствии с военными угрозами страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после путинских выборов российский диктатор Владимир Путин, вероятно, объявит в стране тотальную мобилизацию. Хотя некоторые эксперты подчеркивали, что, вероятно, он все-таки будет бояться это сделать, чтобы не спровоцировать рост напряжения внутри страны. Впрочем, военные эксперты прибавляли, что Путина ничего не остановит и он все же будет увеличивать численность захватнической армии.

Вместе с тем, военный эксперт Евгений Дикий подчеркивал, что Украина могла разбить оккупационную армию еще осенью 2022 года, однако тогда Путин объявил мобилизацию и в общей сложности набрал в ряды войска более миллиона человек. Поэтому, по его мнению, Украине тоже нужно провести мобилизацию. По его словам, мобилизация 500 тыс. украинцев – это тот критический минимум, который должен быть набран еще позавчера. При этом эксперт считает, что каждый месяц в ряды ВСУ нужно мобилизовать 20 000 украинцев.




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