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В России заявили о получении новых истребителей. В чем их особенность

В России заявили, что их воздушно-космические силы получили партию новых усовершенствованных истребителей Су-35С. Отмечается, что речь идет о второй партии, которая была передана на нужды армии

сегодня, 13:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации росСМИ, воздушно-космические силы террористической России получили партию новых истребителей Су-35С поколения 4++.

В России заявили о получении новых истребителей. В чем их особенность

Российский самолет

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, истребители были сделаны на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина. Отмечается, что новые самолеты якобы прошли цикл наземных и летных испытаний, а также прилетели к месту базирования.

Более того, в террористической России утверждают, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Якобы речь идет о второй партии боевых машин, отправленная ВКС России.

Кроме того, в корпорации утверждают, что такие воздушные суда оснащены системами высокоскоростного обмена данными и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Также россияне утверждают, что истребители получили силовые установки на базе новых двигателей с цифровой системой управления, что якобы позволило конструкторам "существенно улучшить" маневренные и иные характеристики машин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что совсем скоро Украина должна наконец-то получить истребители F-16. Ожидается, что первые самолеты могут появиться уже в начале лета. При этом украинские пилоты успешно проходят обучение.

Тем не менее, в РФ с ужасом ожидают появление американских истребителей на фронте, которые, действительно, при необходимом количестве могут изменить ход войны. Так, в террористической России даже устроили истерику по этому поводу. В МИД страны-агрессора заявили, что будут воспринимать их как носителей ядерного оружия.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/05/08/22963309.shtml?updated
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