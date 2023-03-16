В России заявили о продлении "зернового соглашения": известны условия

16 марта стало известно, что Россия продлила действие своей части зерновой сделки еще на 60 дней. В свою очередь ООН и Турция выступали за продление ее на 120 дней. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство иностранных дел страны-агрессора.

Россия сообщила о продлении "зернового соглашения" (фото из открытых источников)

Следует отметить, что было продлено соглашение между Россией, ООН и Турцией. Ни ООН, ни Турция о продлении соглашения еще не сообщали.

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Представители России заявляли, что не собираются продолжать соглашение на 120 дней, поскольку Кремль не видит прогресса по экспорту российского продовольствия и удобрений. Еще раньше в Москве заявляли, что якобы проведут свою "оценку прогресса" в реализации соглашения с ООН. И только после этого будут решать, принимать ли решение о продлении соглашения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что зерновое соглашение под вопросом . Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Россия саботирует проверки судов, направляющихся в украинские порты для отгрузки сельхозпродукции. Количество новых судов, входящих под погрузку, продолжает уменьшаться в портах Одессы. Тем временем Москва посылает сигналы, что может не продлить действие "Зернового соглашения", срок которого истекает в марте. Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса считает, что ничего неожиданного не происходит. Прошлой осенью, напоминает он, мы уже "с боем" проходили вопросы продолжения работы "зернового коридора". По мнению эксперта, все прекрасно понимают, что одна РФ здесь не сможет что-нибудь сделать, даже если бы ей очень хотелось. По его словам, спекуляции со стороны РФ были абсолютно ожидаемыми.