В России заявили о прогрессе в еще двух важных городах на Донбассе

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время брифинга для военных атташе иностранных государств сделал очередное громкое заявление о якобы "успехах" российской армии на Донбассе.

Валерий Герасимов (фото из открытых источников)

По словам Герасимова, ВС РФ вроде бы развивают наступление на Лиманском направлении, а в самом Лимане, как он утверждает, продолжаются уличные бои. Кроме того, российский генерал заявил о "контроле" половины Константиновки.

Впрочем, эти утверждения противоречат информации с украинской стороны. В тот же день пресс-служба Третьего армейского корпуса сообщила об уничтожении полка ВС РФ и взятии в плен значительного количества российских военных на Лиманском направлении. Успешную штурмовую операцию украинские защитники провели совместно с ГУР МО.

"В результате слаженного взаимодействия удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе", — говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на Лиманском направлении российские войска совершили четыре атаки в сторону Красного Става и в районах Новоегоровки и Заречного.

Что касается Константиновки, то в сутки враг совершил 20 штурмовых действий в районах Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, а также в направлении Иванополья, Степановки и Софиевки, сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в траты российских оккупационных войск на Покровском и Мирноградском направлениях выросли примерно на 30%. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По словам военных, рост потерь связан с резким увеличением количества штурмовых действий со стороны армии РФ. Оккупанты активно опрокидывают резервы на этот отрезок фронта, пытаясь прорвать украинскую оборону и захватить Покровск и Мирноград. Представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев отметил, что только за прошлую неделю потери российской стороны составили около 500 военнослужащих.

