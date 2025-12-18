У Росії заявили про прогрес у ще двох важливих містах на Донбасі

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
18 грудня начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час брифінгу для військових аташе іноземних держав зробив чергову гучну заяву про нібито "успіхи" російської армії на Донбасі.
Валерій Герасимов (фото з відкритих джерел)
За словами Герасимова, ЗС РФ начебто розвивають наступ на Лиманському напрямку, а в самому Лимані, як він стверджує, тривають вуличні бої. Крім того, російський генерал заявив про "контроль" половини Костянтинівки.
Втім, ці твердження суперечать інформації з українського боку. Того ж дня пресслужба Третього армійського корпусу повідомила про знищення полку ЗС РФ та взяття в полон значної кількості російських військових на Лиманському напрямку. Успішну штурмову операцію українські захисники провели спільно з ГУР МО.
"У результаті злагодженої взаємодії вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", — йдеться в повідомленні.
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на Лиманському напрямку російські війська здійснили чотири атаки у бік Червоного Става та в районах Новоєгорівки і Зарічного.
Що стосується Костянтинівки, то за добу ворог здійснив 20 штурмових дій у районах Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, а також у напрямку Іванопілля, Степанівки та Софіївки, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що втрати російських окупаційних військ на Покровському та Мирноградському напрямках зросли приблизно на 30%. Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
За словами військових, зростання втрат пов’язане з різким збільшенням кількості штурмових дій з боку армії РФ. Окупанти активно перекидають резерви на цей відтинок фронту, намагаючись прорвати українську оборону та захопити Покровськ і Мирноград. Представник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев зазначив, що лише за минулий тиждень втрати російської сторони склали близько 500 військовослужбовців.