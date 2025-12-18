logo_ukra

У Росії заявили про прогрес у ще двох важливих містах на Донбасі
У Росії заявили про прогрес у ще двох важливих містах на Донбасі

Герасимов знову видає бажане за дійсне, як у випадку з Куп'янськом

18 грудня 2025, 20:40
Автор:
Лиля Воробьева

 18 грудня начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час брифінгу для військових аташе іноземних держав зробив чергову гучну заяву про нібито "успіхи" російської армії на Донбасі.

У Росії заявили про прогрес у ще двох важливих містах на Донбасі

Валерій Герасимов (фото з відкритих джерел)

За словами Герасимова, ЗС РФ начебто розвивають наступ на Лиманському напрямку, а в самому Лимані, як він стверджує, тривають вуличні бої. Крім того, російський генерал заявив про "контроль" половини Костянтинівки.

Втім, ці твердження суперечать інформації з українського боку. Того ж дня пресслужба Третього армійського корпусу повідомила про знищення полку ЗС РФ та взяття в полон значної кількості російських військових на Лиманському напрямку. Успішну штурмову операцію українські захисники провели спільно з ГУР МО.

"У результаті злагодженої взаємодії вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", — йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на Лиманському напрямку російські війська здійснили чотири атаки у бік Червоного Става та в районах Новоєгорівки і Зарічного.

Що стосується Костянтинівки, то за добу ворог здійснив 20 штурмових дій у районах Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, а також у напрямку Іванопілля, Степанівки та Софіївки, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що втрати російських окупаційних військ на Покровському та Мирноградському напрямках зросли приблизно на 30%. Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За словами військових, зростання втрат пов’язане з різким збільшенням кількості штурмових дій з боку армії РФ. Окупанти активно перекидають резерви на цей відтинок фронту, намагаючись прорвати українську оборону та захопити Покровськ і Мирноград. Представник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев зазначив, що лише за минулий тиждень втрати російської сторони склали близько 500 військовослужбовців.

 



