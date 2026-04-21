В России заявляют об ударе по командному пункту 21-й бригады на Сумщине и гибели офицеров

Российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о нанесении мощного авиаудара якобы по позициям украинской 21 отдельной механизированной бригады. Согласно сообщениям канала SHOT, оккупационным войскам якобы удалось обнаружить и уничтожить командный пункт подразделения, расположенный в лесной местности недалеко от села Малая Рыбица Сумской области.

Фото: скриншот из видео СМИ РФ

Источники противника говорят, что операция готовилась заблаговременно с внедрением средств воздушной разведки.

"Наши военные с помощью дронов отследили все перемещения командиров и офицеров... в момент, когда проводилась ротация, нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту", — уверяют в РосСМИ.

По утверждению оккупантов, в результате удара погибли 10 офицеров, ранее якобы получавших государственные награды от Президента Украины. Кроме этого, российская сторона отчитывается об определенном продвижении группировки войск "Север" в районе Нововодмитровки на полкилометра.

Сообщается также об активных боевых действиях в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах.

"Отбили контратаку к востоку от населенного пункта Таратутино. Большинство наступающих уничтожили, одного военного взяли в плен", — говорится в сообщениях медиа РФ.

В настоящее время украинское командование официально не комментировало заявления врага по поводу потерь в составе 21-й ОМБр или изменения положения на указанных участках фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал о текущей ситуации в приграничных районах Сумской области, где активизировались оккупационные войска. По его словам, на этом участке образовалась так называемая "зона инфильтрации", где враг пытается усилить свое давление.