logo

BTC/USD

75921

ETH/USD

2312.91

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России заявляют об ударе по командному пункту 21-й бригады на Сумщине и гибели офицеров
НОВОСТИ

В России заявляют об ударе по командному пункту 21-й бригады на Сумщине и гибели офицеров

Продвижение возле Новодмитровки и бои в пограничных: пишущие медиа окупантов о ситуации в зоне боевых действий

21 апреля 2026, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о нанесении мощного авиаудара якобы по позициям украинской 21 отдельной механизированной бригады. Согласно сообщениям канала SHOT, оккупационным войскам якобы удалось обнаружить и уничтожить командный пункт подразделения, расположенный в лесной местности недалеко от села Малая Рыбица Сумской области.

В России заявляют об ударе по командному пункту 21-й бригады на Сумщине и гибели офицеров

Фото: скриншот из видео СМИ РФ

Источники противника говорят, что операция готовилась заблаговременно с внедрением средств воздушной разведки.

"Наши военные с помощью дронов отследили все перемещения командиров и офицеров... в момент, когда проводилась ротация, нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту", — уверяют в РосСМИ.

По утверждению оккупантов, в результате удара погибли 10 офицеров, ранее якобы получавших государственные награды от Президента Украины. Кроме этого, российская сторона отчитывается об определенном продвижении группировки войск "Север" в районе Нововодмитровки на полкилометра.

Сообщается также об активных боевых действиях в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах.

"Отбили контратаку к востоку от населенного пункта Таратутино. Большинство наступающих уничтожили, одного военного взяли в плен", — говорится в сообщениях медиа РФ.

В настоящее время украинское командование официально не комментировало заявления врага по поводу потерь в составе 21-й ОМБр или изменения положения на указанных участках фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал о текущей ситуации в приграничных районах Сумской области, где активизировались оккупационные войска. По его словам, на этом участке образовалась так называемая "зона инфильтрации", где враг пытается усилить свое давление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости