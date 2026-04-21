У Росії заявляють про удар по командному пункту 21-ї бригади на Сумщині та загибель офіцерів

Російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про нанесення потужного авіаудару нібито по позиціях української 21-ї окремої механізованої бригади. Згідно з повідомленнями каналу SHOT, окупаційним військам нібито вдалося виявити та знищити командний пункт підрозділу, розташований у лісовій місцевості неподалік села Мала Рибиця Сумської області.

Джерела ворога стверджують, що операція готувалася заздалегідь із використанням засобів повітряної розвідки.

"Наші військові за допомогою дронів відстежили всі переміщення командирів та офіцерів... у момент, коли проводилася ротація, нанесли удар фугасними авіабомбами прямо по командному пункту", — запевняють у росЗМІ.

За твердженням окупантів, внаслідок удару загинуло 10 офіцерів, які раніше нібито отримували державні нагороди від Президента України. Окрім цього, російська сторона звітує про певне просування угруповання військ "Північ" у районі Новодмитрівки на пів кілометра.

Повідомляється також про активні бойові дії у Шосткинському, Сумському та Краснопільському районах.

"Відбили контратаку на схід від населеного пункту Таратутіне. Більшість наступаючих знищили, одного військового взяли в полон", — йдеться у повідомленнях медіа РФ.

Наразі українське командування офіційно не коментувало заяви ворога щодо втрат у складі 21-ї ОМБр чи зміни положення на вказаних ділянках фронту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів про поточну ситуацію в прикордонних районах Сумської області, де активізувалися окупаційні війська. За його словами, на цій ділянці утворилася так звана "зона інфільтрації", де ворог намагається посилити свій тиск.