В России женщина сломала позвоночник школьнику, который толкнул ее сына (ВИДЕО)

В одном из населенных пунктов Московской области ее жительница, гражданка РФ избила чужого мальчика и сломала ребенку позвоночник. Причина разборок скандальной мамы – виновник, мол, вытолкнул ее сына с горки на прогулке. Об этой печальной истории информирует SHOT.

В России женщина сломала позвоночник школьнику (фото из открытых источников)

Все началось с того, что во время игры на детской площадке 9-летний мальчик начал говорить нецензурные слова. Старший школьник решил это прекратить и в какой-то момент столкнул малого грубияна с горки.

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Обиженный мальчик побежал и пожаловался своей матери. Она вместе со старшим, 17-летним сыном, поспешили, чтобы вмешаться в детский конфликт. Избитый россиянкой мальчик сейчас находится в больнице.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России школу назвали именем погибшего в Украине вагнеровца . Школу в российском Владивостоке назвали именем уничтоженного в Украине Евгения Орлова, который до широкомасштабного вторжения РФ в Украину воевал на Донбассе, в Сирии и был внесен в украинские санкционные списки, как наемник ППК "Вагнер". Школе №14 во Владивостоке присвоили имя Орлова, вероятно, по протекции его "боевых товарищей", которые вместе с ним воевали в Украине, а сейчас стали местными чиновниками, сообщают журналисты. О самом погибшем вагнеровце известно, что воевал он снайпером-разведчиком. Участвовал в штурме Попасной. До войны относился, как к работе и не испытывал никаких моральных мучений по поводу такой "работы". Свое отношение к войне он изложил в написанной книге. Летом 2022 года наемник погиб во время штурма села Берестово в Бахмутском районе Донецкой области — о его захвате "власть" самопровозглашенной ДНР заявила 20 июля прошлого года.