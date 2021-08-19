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В России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида (ВИДЕО)

Социальные службы начали проверку после инцидента

19 августа 2021, 18:51
Автор:

Лиля Воробьева

Агрессивная бабушка из города Тыва Российской Федерации без причины вопила на несовершеннолетнюю внучку-инвалида. Затем нанесла ей несколько ударов Еще угрожала, что убьет свою ближайшую родственницу. Она в то время общалась в прямом эфире через Instagram. Обнародовал это видео Telegram канал Mash Siberia.

В России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида (ВИДЕО)

Зрители слышали крики ребенка (фото из открытых источников)

"Совсем с ума сошла? Чем тебя убить, чем ?!" — угрожала она ребенку. Крики оскорбленной, звуки ударов и рыдания в эфире не прерывались.

Зрители прямого эфира услышали звуки ударов, всхлипы  девушки.

Горожане говорят, что семья не имеет скандальной репутации. Но, смотря на то, что зафиксировано на видео, социальные работники вместе с полицией придут к семье  с проверкой, чтобы убедиться в каких условиях проживает девочка и не угрожает  ли ей насилие со стороны родных.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в России пропавшего ребенка нашли расчлененным в мешке. Как стало известно, девочку, которая пропала 30 июня, обнаружили расчлененной. Останки ребенка нашли в мешке неподалеку от автозаправочной станции. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что 8-летняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня. 3 июля ей должно было исполниться 9 лет. Семья у ребенка проблемная, мать лишена родительских прав, а отец недавно вышел из мест лишения свободы. Воспитанием ребенка занималась ее бабушка, однако у нее есть проблемы с алкоголем. Следователи предположили, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей, поскольку район, в котором она жила, считается неблагополучным.



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Источник: https://t.me/mash_siberia/1054
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