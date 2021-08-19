В России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Агрессивная бабушка из города Тыва Российской Федерации без причины вопила на несовершеннолетнюю внучку-инвалида. Затем нанесла ей несколько ударов Еще угрожала, что убьет свою ближайшую родственницу. Она в то время общалась в прямом эфире через Instagram. Обнародовал это видео Telegram канал Mash Siberia.
Зрители слышали крики ребенка (фото из открытых источников)
Зрители прямого эфира услышали звуки ударов, всхлипы девушки.
Горожане говорят, что семья не имеет скандальной репутации. Но, смотря на то, что зафиксировано на видео, социальные работники вместе с полицией придут к семье с проверкой, чтобы убедиться в каких условиях проживает девочка и не угрожает ли ей насилие со стороны родных.
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