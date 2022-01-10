В России жильцы дома за уборку забросали яйцами дворника

Неприятный инцидент произошел в российском Санкт-Петербурге. Возмущенные жители одной из местных многоэтажек из-за плохой, по их мнению, уборки окружающей территории начали бросать в дворничку яйцами и поливали холодной водой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Жители забросали яйцами дворника (фото из открытых источников)

По информации российского медиа, к сотрудникам полиции обратилась за помощью местная работница коммунальной службы. Как она рассказала, жители многоэтажки, расположенной в Красносельском районе, начали обливать ее водой и бросать в нее во время работы яйца. Дворник накануне конфликта работала возле дома. В частности, коммунальная работница чистила лед у входа в одну из многоэтажек.

Но реальная ситуация, как это было действительно, неизвестна. Полицейские не стали проводить проверку по сообщению работницы коммунальной службы.

Важно, что, по сообщениям российских СМИ, жители северной российской столицы сетуют на то, что в городе плохо убирают снег. В большом российском городе не хватает техники, которая бы вовремя убирала снег.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у едущего росТВ Познера забросали яйцами . Грузины возмутились тем, что на территорию страны пустили человека, "оправдывающего российскую оккупацию". Визит российского телеведущего Владимира Познера не увенчался успехом. Вечером 31 марта в Тбилиси вспыхнула акция протеста из-за его приезда в страну. Познер прилетел в Грузию, чтобы отметить свой 87-й день рождения. Отель, в котором проживал телеведущий, забросали яйцами, написав на асфальте "Долой из Грузии".

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